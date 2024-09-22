海象惡劣 往返小琉球各家船班9/23全天停航
受熱帶性低氣壓外圍環流影響，屏東東港、鹽埔碼頭往返小琉球船班今早一度停航，晚間6時許，東琉、鹽琉線各船運公司宣布，海象惡劣23日全天停航。
交通部中央氣象署指出，受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，山區則有局部豪雨或大豪雨。明天天氣預報顯示，屏東縣持續受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，有局部大雨發生機率，天氣為多雲時陰、短暫陣雨或雷雨。
屏東東港、鹽埔碼頭往返小琉球船公司，包含東琉線聯營處、泰富航運、藍白航運、公船琉興公司，以及鹽琉線大福航運，晚間6時許陸續宣布，受外圍環流影響，海象惡劣、豪雨及風浪過大，視線不佳且港口出現西南湧浪，明天全天停航。
東琉、鹽琉線往小琉球船班今天一早頭班船發出後，因海象不佳緊急停航，小琉球岸碼頭一度擠滿欲返航遊客；早上9時許陸續復航，船公司也紛紛加開船班接駁。多名網友在臉書（Facebook）地方社團表示，今天乘船狀況有如搭海盜船，且航程從25分鐘拉長至約50分鐘。
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