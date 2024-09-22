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惡夢重演！高雄義享天地停車場又塞爆　車主哀號超崩潰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄義享天地停車場再度塞爆、癱瘓，有車主超崩潰，指等了快2個小時還無法出去。圖／取自Treads
高雄義享天地停車場再度塞爆、癱瘓，有車主超崩潰，指等了快2個小時還無法出去。圖／取自Treads

高雄義享天地今年6月2日就曾上演停車場塞車，有駕駛人等了超過90分鐘，形容「被軟禁」；交通局和百貨業者事後曾聲稱，會共同解決改善問題，但看來似乎未見成效；今周日，停車場再度塞爆、癱瘓，有車主超崩潰，指等了快2個小時還無法出去。

有網友在網路社群Treads貼文，指真的太誇張了，來高雄義享天地買東西結果整個停車場癱瘓，大家都在停車場等了快兩個小時，都還沒辦法出去。

貼文一出釣出不少有經驗以及在現場「受苦」的網友堆樓熱議，有網友哀號「超崩潰」。

有網友提解方說，這現象今年6月就發生過了，原因是停車場動線問題＋隔壁的好市多＋大順路的輕軌＋龍德新路的車流，解決方法就是周末寧可停外面停車場，也不要停地下室。

有網友則認為，停車場塞車現象「很正常，不用意外」；還有網友建議，「假日＋下雨天＝不要停」、「努力一點停VIP就不用排了」、「動線加外面的交通有夠爛，導致大家卡死」。

高雄義享天地今年6月2日就曾上演停車場大塞車，有駕駛人甚至等了超過90分鐘，都還塞在車陣中無法脫身，形容「被軟禁」。大批網友在網路社群評論「交通動線真的蠻糟糕的」、「困在B6快1小時了，車子都出不去，有點可怕」、「卡了90分鐘才脫困，都可以從左營搭高鐵都到台北了」。

高市府交通局、警察局與業者曾到場會勘，發現是排隊入場車流阻擋出場車輛，加上內部動線不順所致。交通局曾表示，會與業共同解決改善問題；未料，今天又發生停車場塞爆情形，看來成效似乎不彰。

高雄義享天地停車場再度塞爆、癱瘓，有車主超崩潰，指等了快2個小時還無法出去。圖／取自Treads
高雄義享天地停車場再度塞爆、癱瘓，有車主超崩潰，指等了快2個小時還無法出去。圖／取自Treads

停車場 塞車

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