日團開唱高雄世運主場館「落漆」出現巨大瀑布？運發局喊冤

日前火星人Bruno Mars在高雄世運主場館開唱，座位區曾出現遮棚漏水狀況，昨晚日本搖滾樂團ONE OK ROCK開唱，高雄又下大雨，舞台區竟出現「瀑布」引發討論。高市運發局說，瀑布景觀是舞台上方頂棚宣洩下來，非屬場館設施。

ONE OK ROCK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引6萬歌迷，因為下雨因素，許多歌迷穿著雨衣聽歌，情緒不受影響。除現場氣氛很嗨外，舞台還出現巨大雨瀑，引發討論。

有歌迷說，在特區聽歌很嗨、超爽，這場雨讓燈光效果變得超美，舞台效果真棒，慶幸自己有來。但也有市民好奇，難道是場館遇雨又漏水。

運發局指出，世運主場館遮棚漏水問題會分區段進行填充劑填補改善，不過此次的瀑布景觀不是發生在遮棚座位區，而是主辦單位搭設的舞台頂棚，跟場館無關。