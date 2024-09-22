連勝文見證 環保公司董座黃天佑接任工商建研會會長
中華民國工商建研會幹部交接，連兩天在高雄漢來巨蛋舉辦南區聯誼會會長及第37期會長交接儀式，昨晚在國民黨副主席連勝文見證下，天辰環保公司董事長黃天佑接任第37期第5屆會長一職。黃表示，將匯集各界力量和資源，同舟共濟、協助弱勢
各地工商建研會成員上周末齊聚高雄，9月20日南區建研會聯誼會辦理第34，35屆會長交接，9月21日舉辦工商建研會37期第4、5屆會長交接儀式。
昨晚國民黨副主席連勝文、工商建研會第一副理事長雷宏毅、第二副理事長吳志揚，以及高市議員李眉蓁、李雅靜及蔡金晏等人出席。
立法院長韓國瑜以錄影方式表達祝福，韓說，黃天佑熱心公益，一定會把會務做得盡善盡美、發光發熱。吳志揚則致贈球帽與棒球，勉勵黃天佑要一棒接一棒，傳承下去。
黃天佑投入環保資源回收業，建立少見的一條龍產業服務鍊，近來協助澎湖處理海漂垃圾，垃圾打撈後集中運回台南，再把廢棄塑膠廢料重新加工賦於新生命。
黃表示，接任會長對他而言是一個自我成長和磨練機會，建研會成員分布於政治、經濟及產官學研等領域，盼能匯集廣大力量和資源，互相支援同舟共濟。
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