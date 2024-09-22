大雨中走讀揭開藍色水塔面紗 屏東自來水廠列文化景觀

今天是全國古蹟日，屏東自來水廠創建於日治時期，去年以「原屏東水道水源地」為名，被屏東縣政府登錄為文化資產中的文化景觀，屏市豐源里長丁國庭今天帶領里民在大雨中走讀，居住30多年江姓里民開心說，以前從住家大樓遠望藍色水塔宛若霍爾的移動城堡，終於一睹面貌。

9月的第三個周末是全國古蹟日，屏東自來水廠座落在屏東市豐源里內，占地10公頃，在屏東市鬧區、屏東大學林森校區旁，7層樓高的藍色水塔，是居民共同記憶也是地標，自來水廠是水源重地，很少人有機會一探究竟。屏東自來水廠去年9月，被縣府登錄為文化景觀，受文資保護。

豐源里長丁國庭在古蹟日發起走讀活動，邀請里民認識就在身旁文化資產，今天即使下著雨，仍有約40名里民參與，仔細聆聽水公司人員導覽，大家在大雨中，看見美麗的氣曝池，7層樓高的水塔，還有已成遺跡淨水池。

屏東自來水廠有80多年歷史，根據國家文化資產網，以「原屏東水道水源地」登錄為文化景觀，其原因，呈現人類與自然環境互動的定著地景反映具時代或社會意義，見證城市上水道建設發展，具歷史與文化價值；利用自然資源及地勢，開發地下水取水、淨水、給水功能並持續運作，展現日治時期水利技術，具科學價值。

今天走讀在台水公司屏東區處技士邱坤基、屏東文史工作者趙文俊、立委鍾佳濱服務處人員等帶領下，走訪自來水廠的設施與環境，在自來水廠列入文資保護過程，協助資源調查屏東科技大學名譽教授丁澈士也到場，介紹自來水廠重要性與文資保護必要性。