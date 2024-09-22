快訊

獨／台中警啟動「大輪調」時代 基層諷局長「五星魔」

愷樂消失4年首露面！41歲生日當媽變這樣 幸福喊「你是最棒的禮物」

以黎猛烈交火...真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

聽新聞
0:00 / 0:00

三軌供電系統遭列車集電靴撞擊 高雄捷運部分路段停駛逾8小時

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄捷運列車集電靴（紅圈處）是反勾與第三軌供電系統接觸。圖／高捷提供
高雄捷運列車集電靴（紅圈處）是反勾與第三軌供電系統接觸。圖／高捷提供

高雄捷運今天因為第三軌供電系統異常，導致R3（小港站）至R17（世運站）採局部運轉，R17（世運站）至RK1（岡山車站）改公車接駁，引發旅客抱怨。高捷今天下午3時許查出，是R24（岡山高醫站）以北下行路段，有部分第三軌供電系統固定處與列車集電靴撞擊，導致8部列車集電靴斷裂及三軌受損，已安排工班搶修，努力在今晚恢復全線正常營運，避免影響明早通勤及通學疏運。

高捷表示，今天上午8時59分許，R17（世運站）至R21（都會公園站）發生三軌電力異常，幸好發生當下該區間受影響的3部列車，均在月台安全停站，將近200位旅客安全無虞。高捷派人搶修並尋找原因，不料影響區段陸續擴大，最後從上午11時6分許開始，R3（小港站）至R17（世運站）局部運轉，R17（世運站）至R21（都會公園站）改採公車接駁。

高捷維修人員，先行檢修各站內電力設備均無異常，後續採軌道步巡方式，檢修R17（世運站）至RK1（岡山車站）路段，下午15時許，發現R24車站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落並與列車集電靴有撞擊痕跡，導致列車集電靴斷裂及三軌受損，因而造成部分區段三軌電力異常。

高捷檢修這段期間線上暫停在車站的未載客列車，發現有8部列車集電靴受損，目前正安排陸續移回廠內檢修，正線三軌部分將等待受影響區段列車淨空後，立即安排工班緊急搶修，目前以今晚能恢復全線正常營運為努力目標，避免影響明早通勤通學的輸運。

高捷在部分車站營運中斷後，安排公車接駁旅客，旅客異口同聲抱怨等太久，而且雨天還要改搭公車，「太不方便」，部分旅客乾脆改搭計程車。市議員白喬茵批評「市長還在睡嗎」，繼續沈浸在演唱會的喜悅，這種應變能力簡直零分。

高捷表示，今早10時許營運中斷發生後，立刻聯繫4家客運業者，其中有2家無法支援，有2家協助緊急調度車輛與駕駛，專車尚未抵達期間，高捷公司有緊急發放公車代用券供民眾轉搭一般公車，中午12時前，協興客運與高雄客運均已派車至現場協助接駁，後續經市府交通局協助，接駁車數量增加到9輛。

高市交通局表示，事發後高捷公司有依照高捷應變SOP進行即時通報，並同步啟動因應措施，發送公車券協助轉搭其他運具，啟動停駛站間接駁服務，全力減少旅客搭乘不便。市府也要求儘速查明原因修復，恢復正常營運，後續請高捷公司提供事件檢討報告改善。

高雄捷運軌道的藍色部份是第三軌供電系統的蓋板，第三軌供電系統在蓋板內。圖／高捷提供
高雄捷運軌道的藍色部份是第三軌供電系統的蓋板，第三軌供電系統在蓋板內。圖／高捷提供
正常無受損的捷運列車集電靴。圖／高捷提供
正常無受損的捷運列車集電靴。圖／高捷提供

高捷 高雄捷運

延伸閱讀

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

高捷部分停駛！民眾苦等1小時沒接駁車 白喬茵：應變能力0分

高雄捷運電力異常紅線10站停駛 民眾罵翻「世界無車日成真」

高雄大雨！高捷電力系統異常 世運至岡山站間停駛引發民怨

相關新聞

三軌供電系統遭列車集電靴撞擊 高雄捷運部分路段停駛逾8小時

高雄捷運今天因為第三軌供電系統異常，導致R3（小港站）至R17（世運站）採局部運轉，R17（世運站）至RK1（岡山車站）...

高捷部分停駛！民眾苦等1小時沒接駁車 白喬茵：應變能力0分

高雄今天下大雨，上午高雄捷運紅線因電力異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，緊急改為公車接駁，其他路線...

高雄捷運電力異常紅線10站停駛 民眾罵翻「世界無車日成真」

高雄捷運紅線今上午因電力異常，造成R17世運站至R22青埔站區間營運完全中斷，雖緊急改公車接駁，但有民眾苦等近1小時連公...

大雨中走讀揭開藍色水塔面紗 屏東自來水廠列文化景觀

今天是全國古蹟日，屏東自來水廠創建於日治時期，去年以「原屏東水道水源地」為名，被屏東縣政府登錄為文化資產中的文化景觀，屏...

豪雨炸高雄！六龜山區發生土石流 緊急撤離7居民

高雄市今降下間歇性豪大雨傳出災情，位於六龜山區的光明巷今天下午2時37分許因受強降雨影響，發生土石流，警消獲報立即到場協...

金門許氏高陽大樓動土開工 未來可望成金城鎮新地標

金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，這是金門首起宗親會資產活化自建，規劃興建地下 2層地上13層的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。