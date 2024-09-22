三軌供電系統遭列車集電靴撞擊 高雄捷運部分路段停駛逾8小時

高雄捷運今天因為第三軌供電系統異常，導致R3（小港站）至R17（世運站）採局部運轉，R17（世運站）至RK1（岡山車站）改公車接駁，引發旅客抱怨。高捷今天下午3時許查出，是R24（岡山高醫站）以北下行路段，有部分第三軌供電系統固定處與列車集電靴撞擊，導致8部列車集電靴斷裂及三軌受損，已安排工班搶修，努力在今晚恢復全線正常營運，避免影響明早通勤及通學疏運。

高捷表示，今天上午8時59分許，R17（世運站）至R21（都會公園站）發生三軌電力異常，幸好發生當下該區間受影響的3部列車，均在月台安全停站，將近200位旅客安全無虞。高捷派人搶修並尋找原因，不料影響區段陸續擴大，最後從上午11時6分許開始，R3（小港站）至R17（世運站）局部運轉，R17（世運站）至R21（都會公園站）改採公車接駁。

高捷維修人員，先行檢修各站內電力設備均無異常，後續採軌道步巡方式，檢修R17（世運站）至RK1（岡山車站）路段，下午15時許，發現R24車站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落並與列車集電靴有撞擊痕跡，導致列車集電靴斷裂及三軌受損，因而造成部分區段三軌電力異常。

高捷檢修這段期間線上暫停在車站的未載客列車，發現有8部列車集電靴受損，目前正安排陸續移回廠內檢修，正線三軌部分將等待受影響區段列車淨空後，立即安排工班緊急搶修，目前以今晚能恢復全線正常營運為努力目標，避免影響明早通勤通學的輸運。

高捷在部分車站營運中斷後，安排公車接駁旅客，旅客異口同聲抱怨等太久，而且雨天還要改搭公車，「太不方便」，部分旅客乾脆改搭計程車。市議員白喬茵批評「市長還在睡嗎」，繼續沈浸在演唱會的喜悅，這種應變能力簡直零分。

高捷表示，今早10時許營運中斷發生後，立刻聯繫4家客運業者，其中有2家無法支援，有2家協助緊急調度車輛與駕駛，專車尚未抵達期間，高捷公司有緊急發放公車代用券供民眾轉搭一般公車，中午12時前，協興客運與高雄客運均已派車至現場協助接駁，後續經市府交通局協助，接駁車數量增加到9輛。