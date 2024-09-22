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金門許氏高陽大樓動土開工 未來可望成金城鎮新地標

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，與會長官上香祈福。圖／金門縣許氏宗親會提供
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，與會長官上香祈福。圖／金門縣許氏宗親會提供

金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，這是金門首起宗親會資產活化自建，規劃興建地下 2層地上13層的複合式商業大樓，未來必成為金城鎮新地標建築美學，今天到場參加的許氏宗親會人員都表示，這項工程前後籌備長達十年之久，今天終於動工了，其中經辛苦與挫折，一般人很難想像。

「許氏高陽大樓」興建動土典禮今天在金城鎮公所正對面舉行，到場有金門縣政府參議許正芳、行政院金馬服務中心執行長吳增允、議員許玉昭、金城鎮長李誠智、金城代表會主席郭永隆、永豐銀行金門分行經理周志成及許氏宗親等上百位嘉賓。

許正芳表示，他在8年前參加宗親會的會員大會時，會議提案上就知道高陽大樓要籌劃興建，歷經波折今天終於動土了，內心非常感動和高興，他說，這塊基地方正地段非常好，進到城區第一站第一個亮點，又緊鄰車站交通便利，未來發展從二個面向角度說明，一是宗親會的角度可以提供宗親的服務場所，也提供商業空間，更活化宗親會的資產；其二從整個金門或金城鎮的方向來看，可帶動整個周邊區域的發展，對金城鎮整體上是加分的。期許工程建案能如期、如質、安全順利的圓滿竣工。

許氏宗親會理事長許永富表示，感謝陳福海縣長在上任時支持和縣府團隊協助下讓此案得以申請建築執照，特別感謝前理事長許秋霖推動「高陽大樓新建工程」活化宗親會資產，及歷屆理監事團隊和宗親們的支持，與宗親會總幹事許燕輝，由於他鍥而不捨的奔走，使「高陽大樓」幾經波折之後還能夠走下去，今天終於修成正果，實現地方宗親長久的期盼。

據了解，這棟大樓規劃地下 2層地上13層，總建築面1432.81平方公尺，總樓地板面積 9840.07 平方公尺，預計於民國 117年底竣工，118年承租商正式營運，屆時將可解決宗親會辦公場所空間不足的窘境，提供宗親更優質完善的服務。

金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，到場參與的許氏宗親會幹部合影。圖／金門縣許氏宗親會提供
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，到場參與的許氏宗親會幹部合影。圖／金門縣許氏宗親會提供
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，與會長官一起主持動土。圖／金門縣許氏宗親會提供
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，與會長官一起主持動土。圖／金門縣許氏宗親會提供
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，地方仕紳耆老到場見證並合影。圖／金門縣許氏宗親會提供
金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，地方仕紳耆老到場見證並合影。圖／金門縣許氏宗親會提供

建築 資產 金門

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