高捷部分停駛！民眾苦等1小時沒接駁車 白喬茵：應變能力0分

高雄今天下大雨，上午高雄捷運紅線因電力異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，緊急改為公車接駁，其他路線調整班距。國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，有身障者冒著風雨來也等不到捷運，民眾苦等1小時看不到接駁車的影子，「這種應變能力簡直0分」。

交通局說，事發後高捷公司有依照高捷應變SOP進行即時通報，並同步啟動因應措施，發送公車券協助轉搭其他運具，啟動停駛站間接駁服務，全力減少旅客搭乘不便。市府也要求儘速查明原因修復，恢復正常營運，後續請高捷公司提供事件檢討報告改善。

白喬茵說，高雄市政府一早就發文說今天是「世界無車日」，請大家踴躍搭乘大眾運輸工具，「大家聽了你的話，結果勒？陳其邁你倒是給大家車搭啊」。今天早上10點半開始，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，有人拼了老命騎車來要換捷運也沒車可搭，還有身障者冒著風雨來也等不到捷運。

白喬茵表示，能體諒系統會有故障的時候，但無法體諒說接駁車會來接大家，結果民眾苦等了1個小時連個車影都沒看到，不是每位市民都像市長一樣有轎車接送出入的，「繼續沈浸在演唱會的喜悅啊！這種應變能力簡直0分」。

高捷公司表示，今早事件發生時，即已聯繫4家客運業者，其中有2家無法支援，有2家協助緊急調度車輛與駕駛，專車尚未抵達期間，高捷公司有緊急發放公車代用券供民眾轉搭一般公車，後續在接近中午11時56分許，協興與高雄客運均已派車至現場協助接駁，當時共計有4輛，至今天下午2時許，接駁車已增加為7輛。