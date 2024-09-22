快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

高捷部分停駛！民眾苦等1小時沒接駁車 白喬茵：應變能力0分

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，民眾苦等1小時看不到接駁車的影子。圖／翻攝白喬茵臉書
國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，民眾苦等1小時看不到接駁車的影子。圖／翻攝白喬茵臉書

高雄今天下大雨，上午高雄捷運紅線因電力異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，緊急改為公車接駁，其他路線調整班距。國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，有身障者冒著風雨來也等不到捷運，民眾苦等1小時看不到接駁車的影子，「這種應變能力簡直0分」。

交通局說，事發後高捷公司有依照高捷應變SOP進行即時通報，並同步啟動因應措施，發送公車券協助轉搭其他運具，啟動停駛站間接駁服務，全力減少旅客搭乘不便。市府也要求儘速查明原因修復，恢復正常營運，後續請高捷公司提供事件檢討報告改善。

白喬茵說，高雄市政府一早就發文說今天是「世界無車日」，請大家踴躍搭乘大眾運輸工具，「大家聽了你的話，結果勒？陳其邁你倒是給大家車搭啊」。今天早上10點半開始，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，有人拼了老命騎車來要換捷運也沒車可搭，還有身障者冒著風雨來也等不到捷運。

白喬茵表示，能體諒系統會有故障的時候，但無法體諒說接駁車會來接大家，結果民眾苦等了1個小時連個車影都沒看到，不是每位市民都像市長一樣有轎車接送出入的，「繼續沈浸在演唱會的喜悅啊！這種應變能力簡直0分」。

高捷公司表示，今早事件發生時，即已聯繫4家客運業者，其中有2家無法支援，有2家協助緊急調度車輛與駕駛，專車尚未抵達期間，高捷公司有緊急發放公車代用券供民眾轉搭一般公車，後續在接近中午11時56分許，協興與高雄客運均已派車至現場協助接駁，當時共計有4輛，至今天下午2時許，接駁車已增加為7輛。

高捷說，至今天下午2時53分許，仍在沿線派員確認可能原因，但尚未有結果；局部營運R3（小港站）至R17（世運站）班距加密至6至7分鐘；R17（世運站）至RK1（岡山車站），公車接駁班距約為12至15分鐘。

國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，有身障者冒著風雨來也等不到捷運。圖／翻攝白喬茵臉書
國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文，捷運世運站以北的乘客陸續被趕下車，有身障者冒著風雨來也等不到捷運。圖／翻攝白喬茵臉書

公車 白喬茵 高捷 高雄捷運

延伸閱讀

世界無車日成真？ 高捷電力異常紅線10站停駛民眾罵翻

高捷局部站體出包列車跑不了 網問：演唱會人潮操壞？

高捷今早爆電力異常影響擴大…世運至岡山車站改接駁

高捷三軌電力異常 R17世運站至R21都會公園站雙向中斷

相關新聞

高雄捷運電力異常紅線10站停駛 民眾罵翻「世界無車日成真」

高雄捷運紅線今上午因電力異常，造成R17世運站至R22青埔站區間營運完全中斷，雖緊急改公車接駁，但有民眾苦等近1小時連公...

高捷部分停駛！民眾苦等1小時沒接駁車 白喬茵：應變能力0分

高雄今天下大雨，上午高雄捷運紅線因電力異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，緊急改為公車接駁，其他路線...

豪雨炸高雄！六龜山區發生土石流 緊急撤離7居民

高雄市今降下間歇性豪大雨傳出災情，位於六龜山區的光明巷今天下午2時37分許因受強降雨影響，發生土石流，警消獲報立即到場協...

金門許氏高陽大樓動土開工 未來可望成金城鎮新地標

金門縣許氏宗親會「許氏高陽大樓新建工程」今天上午動土開工，這是金門首起宗親會資產活化自建，規劃興建地下 2層地上13層的...

蕭美琴與慢飛天使擊掌 家長：盼更多資源投入馬術治療

馬術治療可協助發育遲緩兒童訓練肌力、平衡感，高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，副總統蕭美琴今早參加開訓儀式，頒發...

影／東琉線航班上午10點後復航 外圍環流大宛若海盜船

雨勢不斷，受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，容易有短延時強降雨，往來東港琉球的東琉線今上午10點前船班停航，10點過後，船公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。