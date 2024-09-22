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高雄捷運電力異常紅線10站停駛 民眾罵翻「世界無車日成真」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
讀者直擊高捷兩列車至下午兩點多停駛在R19的楠梓科技園區站的高架橋軌道上，一動也不動。圖／讀者提供
讀者直擊高捷兩列車至下午兩點多停駛在R19的楠梓科技園區站的高架橋軌道上，一動也不動。圖／讀者提供

高雄捷運紅線今上午因電力異常，造成R17世運站至R22青埔站區間營運完全中斷，雖緊急改公車接駁，但有民眾苦等近1小時連公車影都沒瞧見罵翻直指，「世界無車日成真」；市議員白喬茵臉書貼文嘲諷，「市長陳其邁的應變能力簡直0分」；讀者直擊，有兩列車迄今仍停駛在高架橋的軌道。

高捷今天上午8時59分許發生電力異常後，捷運北段高架車站從世運主場館R17站到RK1岡山車站全面停駛，有讀者直擊兩列車至下午兩點多停駛在R19的楠梓科技園區站的高架橋軌道上，一動也不動。

高雄公共事務處處長王柏雁表示，目前R17至RK1都是暫停營運，所以在該區間內的列車，就是先暫停於站內。

王柏雁表示，當時受影響列車有4列，影響旅客約2、300人。事件發生當下，列車尚可進站，所以旅客都是在車站疏散的，沒有在站間受到影響。

由於今天9月22日剛好是「世界無車日」，高捷日前曾透過社群鼓勵民眾減少汽、機車的使用，力行對環境友善的綠色交通參與活動，進而共同創造更加乾淨、健康、有活力的城市環境，沒想到今天上午卻發生電力異常的突發狀況，有網友狠酸「世界無車日成真」。

高雄捷運

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