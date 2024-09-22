蕭美琴與慢飛天使擊掌 家長：盼更多資源投入馬術治療

馬術治療可協助發育遲緩兒童訓練肌力、平衡感，高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，副總統蕭美琴今早參加開訓儀式，頒發滿分證書為12位慢飛天使加油，並肯定馬術治療可為小孩及長輩帶來改變。家長說，10歲女兒曾被醫師判定無法走路，經過馬術、音樂等多元治療，現在會跑、會跳及溜直排輪；目前治療師短缺且成本高，需要政府投入更多資源，讓更多小孩接受治療。

蕭美琴赴橋頭參加馬術治療兒童關懷課程開訓儀式，市長陳其邁及多名立委陪同。八卦寮文教基金會董事長余政憲指出，他從2004年接觸馬術，馬術治療課程對腦性麻痺、自閉症、過動症及多發性硬化症等學齡前身障幼童很有幫助，但因治療師短缺，每次僅能安排12名幼兒，非常頭痛。

蕭美琴表示，馬術治療持續21年很不容易，很多動物都有療癒效果，醫療院所也引進動物陪伴及療育，除高雄的馬術治療外，花蓮吉安鄉南華村也有用馬術治療協助長輩改善肢體及活動能量，好萊塢拍攝以馬術治療為主題的電影，兒童是政府非常關心的族群，希望大家一起努力。

「育欣」媽媽說，女兒被診斷發育遲緩，主治醫師起初說長大可能沒辦法走路，傳統物理治療讓小孩害怕，常進去1小時哭1小時，家長在外面聽了很難受；小孩4 歲時開始接觸馬術治療，幸運成為課程的「12之1」，課程結束後還自費上課， 1年後可在沒有輔佐的情況下原地轉圈圈，現在10歲了，不僅會跑跳，還參加直排輪比賽。