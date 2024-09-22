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蕭美琴與慢飛天使擊掌 家長：盼更多資源投入馬術治療

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁參加馬術治療課程開訓儀式，感謝地方里長對早療教育的關注及投入。記者徐白櫻／攝影
副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁參加馬術治療課程開訓儀式，感謝地方里長對早療教育的關注及投入。記者徐白櫻／攝影

馬術治療可協助發育遲緩兒童訓練肌力、平衡感，高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，副總統蕭美琴今早參加開訓儀式，頒發滿分證書為12位慢飛天使加油，並肯定馬術治療可為小孩及長輩帶來改變。家長說，10歲女兒曾被醫師判定無法走路，經過馬術、音樂等多元治療，現在會跑、會跳及溜直排輪；目前治療師短缺且成本高，需要政府投入更多資源，讓更多小孩接受治療。

蕭美琴赴橋頭參加馬術治療兒童關懷課程開訓儀式，市長陳其邁及多名立委陪同。八卦寮文教基金會董事長余政憲指出，他從2004年接觸馬術，馬術治療課程對腦性麻痺、自閉症、過動症及多發性硬化症等學齡前身障幼童很有幫助，但因治療師短缺，每次僅能安排12名幼兒，非常頭痛。

蕭美琴表示，馬術治療持續21年很不容易，很多動物都有療癒效果，醫療院所也引進動物陪伴及療育，除高雄的馬術治療外，花蓮吉安鄉南華村也有用馬術治療協助長輩改善肢體及活動能量，好萊塢拍攝以馬術治療為主題的電影，兒童是政府非常關心的族群，希望大家一起努力。

「育欣」媽媽說，女兒被診斷發育遲緩，主治醫師起初說長大可能沒辦法走路，傳統物理治療讓小孩害怕，常進去1小時哭1小時，家長在外面聽了很難受；小孩4 歲時開始接觸馬術治療，幸運成為課程的「12之1」，課程結束後還自費上課， 1年後可在沒有輔佐的情況下原地轉圈圈，現在10歲了，不僅會跑跳，還參加直排輪比賽。

市長陳其邁說，馬術治療持續推動21年不容易，「余政憲做什麼像什麼」；高雄市已經成立24個早療中心及據點，若能掌握學齡的黃金療育對小孩幫助很大，現在要找復健治療師確實愈來愈困難，希望爭取更多預算提供補助或津貼，讓更多人可以投入這項工作。

高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，今早辦開訓儀式，市長陳其邁頒發感謝狀給馬術治療師，感謝他們投入早療兒童的馬術治療課程。記者徐白櫻／攝影
高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，今早辦開訓儀式，市長陳其邁頒發感謝狀給馬術治療師，感謝他們投入早療兒童的馬術治療課程。記者徐白櫻／攝影
高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，今天舉辦開訓儀式，會後安排小朋友與馬兒互動，餵食牠吃紅蘿蔔。記者徐白櫻／攝影
高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，今天舉辦開訓儀式，會後安排小朋友與馬兒互動，餵食牠吃紅蘿蔔。記者徐白櫻／攝影
副總統蕭美琴今天受邀參加馬術治療兒童關懷課程開訓儀式，台上或台下都跟現場小朋友擊掌互動，場面溫馨。記者徐白櫻／攝影
副總統蕭美琴今天受邀參加馬術治療兒童關懷課程開訓儀式，台上或台下都跟現場小朋友擊掌互動，場面溫馨。記者徐白櫻／攝影
副總統蕭美琴（右二）、高雄市長陳其邁（右一）及八卦寮文教基金會董事長余政憲（右三）等人跟騎警隊合影。圖／八卦寮文教基金會提供
副總統蕭美琴（右二）、高雄市長陳其邁（右一）及八卦寮文教基金會董事長余政憲（右三）等人跟騎警隊合影。圖／八卦寮文教基金會提供

小孩 治療師

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