高雄3議員挺謝國樑 質疑罷團角色 基隆別步上高雄後塵

高雄市議員黃香菽、李眉蓁和許采蓁，今天北上基隆「挺善樑」。黃香菽質疑「公民團體」的角色，指高雄「Wecare」就是民進黨操控的團體而已。許采蓁也說，為罷免生出來的團體，後面誰在操控大家都清楚。李眉蓁希望基隆不要步高雄後塵，讓市政荒廢。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，號召民眾連署超過法定門檻，中選會宣布成立，10月13日投票。「固樑」和「拆樑」陣營在投票前各自摧票，國民黨副主席連勝文、台東立委黃建賓和選3名高雄市議員今天到基隆，與謝一起走訪正濱漁港，肯定謝提出的當地施政願景。

黃香菽說，高雄跟基隆都是有港口的地方，高雄人對罷免一點都不陌生，因為過去高雄也曾因罷免讓市政空轉，讓藍綠對立，難道還要看到基隆也是這個樣子嗎？不讓讓選上市長才1年9個月的謝國樑好好做嗎？

黃香菽表示，今天北上挺謝國樑，主要目的就是要告訴基隆人，過去高雄推動罷免的「Wecare」，實質上是公民團體嗎？不是，就是民進黨所操控的一個團體而已。基隆也說是公民團體推霸免，但公民團體的人似乎跟民進黨關係非常深，所以不就是民進黨選輸不認輸嗎？拜託民眾站出來投下不同意罷免票，一起守護民主的價值。

李眉蓁說，高雄市長罷免成功後再來補選，市政要怎麼辦？她不希望基隆選出優秀市長，再來罷免他。民進黨不是非常尊重民主嗎？這次罷免非常沒有正當性，千里迢迢從高雄來基隆，就是覺得基隆跟高雄真的很像，希望基隆不要步上高雄的後塵。市政因此荒廢，選出來之後有比較好嗎？希望基隆人尊重民主的價值。

許采蓁也質疑Wecare公民團體的角色，質問他們有care（關心）高雄嗎？大家都明白他們一點都不care高雄，為了罷免而生出來的團體，後面是誰在操控他們，相信大家都非常的清楚。