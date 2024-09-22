高雄大雨！高捷電力系統異常 世運至岡山站間停駛引發民怨
高雄捷運今天上午8時59分許，R17世運站至R21都會公園站路線三軌電力異常，上午9時13許進行降級運轉後，至上午11時許，影響範圍擴大，紅線R3（小港站）至R17（世運站）採局部運轉，R17（世運站）至RK1（岡山車站）改公車接駁。旅客抱怨「演唱會疏散也沒發生問題，真的很不方便！」高捷說，仍在檢修中，電力異常的原因仍待調查。
高雄捷運今天上午因系統異常，紅線小港站到世運站局部運轉，世運站到岡山車站改公車接駁，許多旅客大喊：「怎麼會這樣！」、張姓女子說，她從後驛站搭車要前往都會公園站，結果因為捷運系統出問題，搭到世運站就要下車改搭公車，「以前演唱會時也沒有發生系統問題，怎麼今天會這樣」，今天是下雨天，接駁公車還要等，相當不方便。
高捷世運站也在旅客進站處擺放緊急公告，提醒旅客因電力系統異常，部分車站由公車接駁。一群昨晚來高雄參加日本天團ONE OK ROCK演唱會的民眾，今天上午走進高捷世運站，才發現捷運無法北上前往高鐵站，「現在這樣，也不知道該怎麼辦」。
一名女子今天上午發現高捷開到世運站後無法繼續北上，因為不想等接駁車，就用手機叫計程車。一名男子在高捷世運站下車改搭公車時，忍不住抱怨，捷運在雨天出狀況，雖然在服務台有廣播，但對靠捷運通勤的人來說，還是只能繼續搭捷運再換接駁車，不方便也只能忍耐。
高雄捷運公司表示，高雄捷運紅線至上11時許，仍維持紅線R3（小港站）至R17（世運站）局部運轉，班距10分鐘。R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，改公車接駁 。造成不便，敬請見諒，建議趕時間的旅客可以改使用其他交通工具。
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