高捷局部站體出包列車跑不了 網問：演唱會人潮操壞？

高雄捷運紅線今天上午近9時許因電力異常，造成R17至R21路線的三軌電力被迫進行降級運轉，其中R3到R17、R21到RK1站局部運轉，R17到R21單向雙向，影響旅客搭車；有網友哀號「高捷沒補償，只能坐公車，乾等快一小時」，還有網友拋問：難道被演唱會人潮操壞了。

高捷音早上突發狀況，陸續更新列車調整，目前高雄捷運紅線R3到R17的列車班距10分鐘須局部運轉，另R17到RK1站營運中斷，改以公車接駁，建議趕時間的旅客可以改使用其他交通工具。

有網友懷疑，「這兩天高雄連續大雨，是否和高捷電力異常有關」、「雨大到驚人」；另有網友質疑，「演唱會載太多人了」、「被演唱會人潮操壞了嗎？」。