澎湖跳島101K風雨無阻 近700自行車友雨中追風

騎車的人，風雨無阻。「2024澎湖跳島101K自行車活動」，近700自行車友今天幾乎都穿上雨衣，在雨中騎乘挑戰，成為活動中少見街景，沿途盡覽最美麗海灣秘境與品嚐尚青海鮮。

「2024澎湖跳島101K自行車活動（101 HoppingBike）」，今天如期在雨中登場，近700自行車友，在觀光署景區發展組長林秀霞、國民黨立委林倩綺、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、縣府旅遊處副處長劉美凡、澎管處長洪志光與活動代言人陳妤等人共同鳴笛後，依序出發，場面壯觀。

林秀霞表示，澎湖跳島101K自行車活動是觀光署自行車節5大主活動之一，受到國內外自行車友喜愛並到澎湖來騎乘挑戰，同時瀏覽最美麗海灣景色與海鮮美食。

澎湖跳島101K自行車活動代言人陳妤，除了自己參加騎乘挑戰外，也帶來一群熱愛騎自行車運動好友來騎遊澎湖，她興奮地說來澎湖漫遊騎乘自行車，沿途可伴隨超美海岸線風景，穿梭古色古香閩式聚落與遇見世界級柱狀玄武岩美景，處處充滿驚喜，是一趟非常令人難忘的自行車之旅。

澎管處表示，今天登場的澎湖跳島101K自行車活動，區分為「挑戰組101K」及「休閒組22K」，共計有693名車友參加，其中101K有443名及休閒組22K有250名，來自台灣本島有435名車友，另外，還有來自香港7名、新加坡2名車友；國內知名太平洋自行車公司也提供國產摺疊車界的勞斯萊斯BIRDY，供車友試騎體驗同場共襄盛舉，並在沿途與起終點提供有海鮮粥、小管麵線、炸花枝丸等海鮮美食飲品及澎湖伴手禮，讓車友們留下美好回憶。

澎管處表示，秋冬季節，除了今天的自行車跳島挑戰活動外，包括「秋季自行車領騎服務」、「澎湖追風音樂燈光節」，及首度舉辦「2024澎湖鹹水煙藝術季」、「2024澎湖四季旅遊-奇岩季地質主題遊程」、「2024菊島澎湖跨海馬拉松賽事」等多項系列活動，陸續推出，全力推廣澎湖秋冬旅遊特色，歡迎一起來體會澎湖不一樣秋冬風情。