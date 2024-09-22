高雄大雨！義大皇家酒店漏水 顧客：自助餐變「流水席」機率多高

高雄地區昨天傍晚起降下間歇性豪大雨，義大皇家酒店的星亞自助餐飲料區上方的天花板突然漏水，在場用餐的顧客拍下畫面，上傳threads問網友「吃buffet吃到一半變流水席的機率有多高？」義大皇家酒店今早受訪表示，昨晚因瞬間雨勢過大，造成星亞自助餐漏水，飯店已連夜搶修，預計今天中午開放營運。

發文的網友表示，昨晚在義大皇家酒店吃buffet（自助餐），吃到一半天花板突然漏水，「冰淇淋、飲料吧也遭殃了」。有網友留言詢問「這樣飯還要吃下去嗎」，原PO回說「我好餓 我繼續吃」。

因為昨晚適逢日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館冒雨開唱，舞台在大雨下出現瀑布，有網友回覆留言說「哇塞～跟OOR演唱會有得比啊」。另有網友推測，應該是落水孔整個堵住了，水流不出去積水導致水從天花板燈孔溢出。

義大皇家酒店說，昨晚漏水的地方是在星亞自助餐的飲料區，沒有客人淋到雨，當下就有緊急把飲料區關閉，並在其他區域提供飲料讓客人使用。經查漏水的原因是因為昨天瞬間雨勢過大，排水管無法宣洩，造成排水管漏水現象。