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外圍環流影響海象惡劣 往返小琉球航班上午10點前停航
受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署今針對14縣市發布豪雨或大雨特報，其中屏東縣山區恐有大豪雨，呼籲民眾注意。往返小琉球交通船班，聯營處、泰富航運、藍白航運、大福航運，今上午發布緊急公告船班9點半、10點前停航，後續視風況與海況決定是否復航。
聯營處今上午緊急公告，22日因外圍環流影響，海浪過高海象惡劣，已造成航行上安全考量，故宣布停航，上午10點後，再視風浪及海況狀況決定是否復航。除了海況惡劣，海上漂流木仍相當多。
聯營處今上午7點東港到小琉球的飛馬三號、7點半鹽埔到小琉球的翔信輪，都已安全抵達琉球白沙碼頭待命中。上午10點後再視風浪與海況狀況，決定是否復航。
泰富航運、藍白航運與大福航運也發布緊急公告，因外圍環流影響，海浪過高且海象惡劣，9點半前的船班都停航。
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