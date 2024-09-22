快訊

MiLB／林昱珉升上3A首戰4.2局失1分 距大聯盟差最後一步

Gogoro長期虧損創辦人下台 曾一枝獨秀怎走到這一步？

高雄大雨！義大皇家酒店漏水 顧客：自助餐變「流水席」機率多高

聽新聞
0:00 / 0:00

外圍環流影響海象惡劣 往返小琉球航班上午10點前停航

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
聯營處今上午緊急公告，22日因外圍環流影響，海浪過高海象惡劣，已造成航行上安全考量，故宣布停航，上午10點後，再視風浪及海況狀況決定是否復航。圖／聯營處提供
聯營處今上午緊急公告，22日因外圍環流影響，海浪過高海象惡劣，已造成航行上安全考量，故宣布停航，上午10點後，再視風浪及海況狀況決定是否復航。圖／聯營處提供

受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署今針對14縣市發布豪雨或大雨特報，其中屏東縣山區恐有大豪雨，呼籲民眾注意。往返小琉球交通船班，聯營處、泰富航運、藍白航運、大福航運，今上午發布緊急公告船班9點半、10點前停航，後續視風況與海況決定是否復航。

聯營處今上午緊急公告，22日因外圍環流影響，海浪過高海象惡劣，已造成航行上安全考量，故宣布停航，上午10點後，再視風浪及海況狀況決定是否復航。除了海況惡劣，海上漂流木仍相當多。

聯營處今上午7點東港到小琉球的飛馬三號、7點半鹽埔到小琉球的翔信輪，都已安全抵達琉球白沙碼頭待命中。上午10點後再視風浪與海況狀況，決定是否復航。

泰富航運、藍白航運與大福航運也發布緊急公告，因外圍環流影響，海浪過高且海象惡劣，9點半前的船班都停航。

聯營處今上午緊急公告，22日因外圍環流影響，海浪過高海象惡劣，已造成航行上安全考量，故宣布停航，上午10點後，再視風浪及海況狀況決定是否復航。圖／聯營處提供
聯營處今上午緊急公告，22日因外圍環流影響，海浪過高海象惡劣，已造成航行上安全考量，故宣布停航，上午10點後，再視風浪及海況狀況決定是否復航。圖／聯營處提供

小琉球 藍白 豪雨

延伸閱讀

小琉球陸蟹常遭路殺 鵬管處設50面反光路牌提醒減速

小琉球開酒吧 李易進軍餐飲業想成立連鎖品牌

高雄船長乘膠筏出海失聯 4天後在小琉球發現遺體

小琉球迎王祭 牽船遶境出現虹橋劃下美麗句點

相關新聞

高雄大雨！義大皇家酒店漏水 顧客：自助餐變「流水席」機率多高

高雄地區昨天傍晚起降下間歇性豪大雨，義大皇家酒店的星亞自助餐飲料區上方的天花板突然漏水，在場用餐的顧客拍下畫面，上傳th...

高捷高架橋墩彩繪 挨批做一半

高雄迎來台積電，左營、楠梓區正夯，捷運R19站至R20站24座高架橋墩去年初花840萬元彩繪，但R20站至R22站近百座...

外圍環流影響海象惡劣 往返小琉球航班上午10點前停航

受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署今針對14縣市發布豪雨或大雨特報，其中屏東縣山區恐有大豪雨，呼籲民...

廣角鏡／原民收穫節 屏東千人圍舞

屏東縣原住民族收穫節昨在縣立體育館前草地開幕，集結縣內8個原鄉部落幼老中青不同世代，穿著傳統服飾千人圍舞，並有古謠與土地...

屏東縣原住民族收穫節開跑 雨勢不斷族人high圍舞

屏東縣2024年原住民族收穫節「收穫拿麼多」，今日在屏東縣立體育館前草地展開，現場雖然下著雨，有些行程被打斷，但大家情緒...

雨彈狂炸高雄！日本天團ONE OK ROCK開唱 網哀號：搖滾區要撐傘了

中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清，由於今晚適逢日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。