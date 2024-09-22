日本One Ok Rock大雨開唱 散場疏運75分鐘完成

日本樂團One Ok Rock昨晚在高雄世運主場館開唱，演唱會場內外人數突破6萬人。高市交通局表示，演唱會於晚間9時50分結束，25分鐘內場內清空，75分鐘完成疏運。

儘管今晚高雄下起滂沱大雨，但歌迷熱情不減，樂團主唱冒雨開唱，渾身濕透嗨翻全場，結束時安可長達20分鐘，歌迷遲遲不肯散去，現場氣氛熱烈。

交通局發布新聞稿表示，演唱會場內外人數破6萬人，高雄市長陳其邁親至世運主場館應變中心督軍疏運工作，散場後在75分鐘內完成疏運，民眾進、離場秩序良好。

根據高雄捷運公司統計，高捷R17世運站昨天全日運量約25萬人次，感謝民眾多使用大眾運輸。對於世運站南下車次疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，並加密班次維持散場動線順暢。

交通局統計，散場接駁車往返高鐵左營站、台鐵新左營車站接駁車共載運7000人次，有效分流捷運人潮。工作人員下雨天相當辛勞，而歌迷也相當配合耐心等候，交通秩序良好。

交通局補充說明，因應今日高雄天氣不穩定，市府應變中心也與中央氣象局連線、即時監控氣象，陳其邁更調動環保局全力清掃周邊道路環境，並透過捷運站跑馬燈和接駁站工作人員大聲公，不斷提醒民眾天雨路滑注意安全。