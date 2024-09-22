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高捷高架橋墩彩繪 挨批做一半

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄捷運R19站至R20站共24座高架橋墩，高市捷運局去年在工務局協助下，花840萬元彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影
高雄捷運R19站至R20站共24座高架橋墩，高市捷運局去年在工務局協助下，花840萬元彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影

高雄迎來台積電，左營、楠梓區正夯，捷運R19站至R20站24座高架橋墩去年初花840萬元彩繪，但R20站至R22站近百座橋墩卻未繼續施作，地方批美化工程不該只做一半。高捷公司指彩繪工程由市府專案主導，學者則認為，高架橋墩全都彩繪易造成視覺疲勞，不定點施以妝彩才能創造驚喜，楠梓、橋頭日後可導入科技感、現代感圖騰，形塑入口意象。

高捷紅線進入楠梓區均是高架橋，加昌路一帶因多處巨型橋墩鄰近民宅遭嫌惡，捷運局去年斥資840萬元委託工務局代為彩繪，邀藝術家林熺俊操刀，以大地綠、科技藍及溫暖黃為基調，運用線性和幾何流動概念彩繪，成為後勁區地景廊道。

目前R19至R20站13支混凝土柱與11支鋼構柱均上色，R20站至R22站橋墩卻無，議員陳玫娟質疑，「阮比別人卡細漢嗎？」批工務局、捷運局不願扛責施作。楠梓區金田里長邱世宗說，R20站聯開案明年8月動工，打造楠梓第二行政中心的同時，希望周邊橋墩能同時美化。

工務局表示，捷運站墩柱屬捷運工程維管範圍，由BOT廠商辦理，當初彩繪工程由捷運局主政，工務局協助，若有相關預算，樂見美化工程延續。捷運局指此事已發函高捷公司研議，高捷公司則說，彩繪案是由市府一次性專案經費主導，他們僅有同意權、無維護責任，目前無彩繪計畫經費。

藝術家林熺俊說，橋墩全塗色彩，易造成視覺疲勞，不定點彩繪反而有驚喜感，美化工程仍可接續做，期許市府能編列經費，為楠梓區打造科技感的入口意象。

彩繪 捷運 高捷

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