快訊

超噁！住戶「高空拋屎」砸鄰居窗 整棟樓被迫驗DNA抓兇手

缺席同學會…「楚留香」高妙思驚傳離世 親姊證實噩耗

連江縣運動會開幕 軍民混合展開競技

中央社／ 連江縣21日電

113年連江縣運動會今晚舉行開幕典禮，全縣10所學校師生與社會組運動員、馬防部官兵齊聚一堂，為盛大運動盛典開啟序幕。

開幕典禮重頭戲選手進場，各學校團體發揮特色，攜帶各式燈牌，或以特色表演進場，引起現場觀禮民眾陣陣掌聲。典禮並在聖火點燃時達到最高潮，華麗煙火劃亮典禮所在地福澳運動場夜空。

大會主席連江縣長王忠銘致詞時指出，近年來，縣府團隊致力於改善休閒運動環境，包含連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心開幕、4鄉5島皆舉行馬拉松等，提供軍民休閒空間。他也期許在縣運激烈競賽中，運動員能凝聚團隊精神，勝不驕敗不餒，創造佳績與良好運動習慣。

連江縣教育處指出，本屆縣運共有網球、羽球、慢速壘球、磯釣、木球、籃球、桌球、田徑等8大項競技，各項比賽再分國小、國中與社會組。其中，社會組除各鄉組隊外，縣內唯一高中馬祖高中，與軍方代表馬祖防衛指揮部亦共襄盛舉，為全國少數軍民混合競技之縣級運動會。

而根據教育處統計，本屆縣運社會男子組5000公尺第1名南竿鄉陳永錚、第2名馬祖高中陳譽宥破大會紀錄；社會女子組5000公尺第1名馬防部黃郁婷、1萬公尺第1名莒光鄉徐香蘭，成績打破大會紀錄。

開幕典禮結束後，隨即展開選手之夜，邀請知名歌手賴銘偉，張心傑、卓義峰、林吟蔚、閻韋伶等共8人接力開唱，可惜天公不作美，雨勢時下時停，雖未澆熄台上歌手熱情，卻讓民眾紛紛至兩旁看台躲雨，歡樂氣氛打了折扣。

2年1度的連江縣運動會，以9日聖火之夜開始，各項賽程自14日起陸續登場，23日為閉幕典禮。

團隊 運動 馬祖

延伸閱讀

血流如注！北竿男童「跌落椅子」頭部撞傷情況危急 馬祖海巡緊急後送

連江縣長：以中國大陸為基地厚植馬祖軟實力

台中據點運動會10月登場 116社區1300長輩參與

澎湖全縣運動會登場 台鋼啦啦隊跨海展演掀高潮

相關新聞

雨彈狂炸高雄！日本天團ONE OK ROCK開唱 網哀號：搖滾區要撐傘了

中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清，由於今晚適逢日...

屏東縣原住民族收穫節開跑 雨勢不斷族人high圍舞

屏東縣2024年原住民族收穫節「收穫拿麼多」，今日在屏東縣立體育館前草地展開，現場雖然下著雨，有些行程被打斷，但大家情緒...

金門畜舍升級！翻轉民眾對傳統豬舍髒亂印象

為翻轉民眾對於傳統畜舍的負面觀感，金門唯一一家新式畜舍「金銘畜牧場」今天在家樂福金門店前廣場舉辦「豬事大吉新式畜舍升級及...

球迷high翻天！睽違18年中華職棒重返金門做公益

睽違18年，中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動，再度重返金門，今天辦基層棒球公益巡迴列車捐贈儀式，準備了比賽用球、球棒、...

高雄捷運彩繪橋墩做一半 民代批局處互相推責

高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋墩去年初完成彩繪，繽紛幾何線條增添城市美學，獲當地讚賞，但R20站以後多達6站近...

百年古匾重返澎湖 國寶級畫家陳景容物歸原廟

澎湖縣1面百年古匾「聖真殿」，今天由國寶級藝術家陳景容送返湖西鄉「龍門安良廟」，重回文化根源地，傳承廟宇歷史文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。