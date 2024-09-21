連江縣運動會開幕 軍民混合展開競技

113年連江縣運動會今晚舉行開幕典禮，全縣10所學校師生與社會組運動員、馬防部官兵齊聚一堂，為盛大運動盛典開啟序幕。

開幕典禮重頭戲選手進場，各學校團體發揮特色，攜帶各式燈牌，或以特色表演進場，引起現場觀禮民眾陣陣掌聲。典禮並在聖火點燃時達到最高潮，華麗煙火劃亮典禮所在地福澳運動場夜空。

大會主席連江縣長王忠銘致詞時指出，近年來，縣府團隊致力於改善休閒運動環境，包含連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心開幕、4鄉5島皆舉行馬拉松等，提供軍民休閒空間。他也期許在縣運激烈競賽中，運動員能凝聚團隊精神，勝不驕敗不餒，創造佳績與良好運動習慣。

連江縣教育處指出，本屆縣運共有網球、羽球、慢速壘球、磯釣、木球、籃球、桌球、田徑等8大項競技，各項比賽再分國小、國中與社會組。其中，社會組除各鄉組隊外，縣內唯一高中馬祖高中，與軍方代表馬祖防衛指揮部亦共襄盛舉，為全國少數軍民混合競技之縣級運動會。

而根據教育處統計，本屆縣運社會男子組5000公尺第1名南竿鄉陳永錚、第2名馬祖高中陳譽宥破大會紀錄；社會女子組5000公尺第1名馬防部黃郁婷、1萬公尺第1名莒光鄉徐香蘭，成績打破大會紀錄。

開幕典禮結束後，隨即展開選手之夜，邀請知名歌手賴銘偉，張心傑、卓義峰、林吟蔚、閻韋伶等共8人接力開唱，可惜天公不作美，雨勢時下時停，雖未澆熄台上歌手熱情，卻讓民眾紛紛至兩旁看台躲雨，歡樂氣氛打了折扣。

2年1度的連江縣運動會，以9日聖火之夜開始，各項賽程自14日起陸續登場，23日為閉幕典禮。