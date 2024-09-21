屏東縣原住民族收穫節開跑 雨勢不斷族人high圍舞

屏東縣2024年原住民族收穫節「收穫拿麼多」，今日在屏東縣立體育館前草地展開，現場雖然下著雨，有些行程被打斷，但大家情緒都很High，8個原鄉部落幼老中青不同世代，穿著傳統服飾，與來賓一起分享收穫喜悅與祈求來年豐收。

屏東縣原住民族收獲節由縣內8個原鄉輪流主辦，今年是第8屆，剛好一輪所有原鄉都主辦過。今年主題為「青年力量串聯」，集結各鄉青年共同參與及籌畫，讓更多部落青年擔任角色。活動內容包括千人圍舞、青年土地音樂會及手作體驗工作坊等。

包括屏東縣長周春米、立委伍麗華及盧縣一、原民會主委曾智勇等人都到場參加。開幕由獅子鄉草埔部落帶來傳統歌舞表演「祈心樂動頌祖恩．舞耀排灣慶豐收」呈現排灣族經典圍舞，展現豐收歡慶的歌舞藝術之美。

縣長周春米表示，屏東擁有豐富的原住民文化，收穫祭透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地的感謝心意，也傳承原住民族文化與精神。他也頒發2024屏東縣原住民族終身成就獎及傑出成就獎，給12名在文化、藝術、體育、教育等領域，有長期奉獻與付出原住民。

過程中雖有大雨攪局，但大家興致仍然很高；也有外國人來參與，感受台灣特別的原住民文化。最後舉行的「青年之夜」，聚集各原鄉的青年演唱古謠及流行音樂，及豐富的舞蹈與藝文表演，展現部落青年力，也讓傳統文化延續。