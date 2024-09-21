聽新聞
0:00 / 0:00
雨彈狂炸高雄！日本天團ONE OK ROCK開唱 網哀號：搖滾區要撐傘了
中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清，由於今晚適逢日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館開唱，有網友哀號「演唱會搖滾區要撐傘了」。
中央氣象署今晚發布豪雨特報指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，包括台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及台中、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及土石流。
高雄地區傍晚降下大雨，由於今晚除日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館開唱外，澄清湖也有職棒比賽，有球迷在PTT詢問球賽是否如期舉行，有網友隨即貼出球場內「蓋帆布」的畫面，證明高雄正下雨中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言