雨彈狂炸高雄！日本天團ONE OK ROCK開唱 網哀號：搖滾區要撐傘了

中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清，由於今晚適逢日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館開唱，有網友哀號「演唱會搖滾區要撐傘了」。

中央氣象署今晚發布豪雨特報指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，包括台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及台中、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及土石流。

高雄地區傍晚降下大雨，由於今晚除日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館開唱外，澄清湖也有職棒比賽，有球迷在PTT詢問球賽是否如期舉行，有網友隨即貼出球場內「蓋帆布」的畫面，證明高雄正下雨中。