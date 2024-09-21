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雨彈狂炸高雄！日本天團ONE OK ROCK開唱 網哀號：搖滾區要撐傘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清。記者石秀華／攝影
中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清。記者石秀華／攝影

中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清，由於今晚適逢日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館開唱，有網友哀號「演唱會搖滾區要撐傘了」。

中央氣象署今晚發布豪雨特報指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，包括台南市、高雄市屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及台中、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及土石流。

高雄地區傍晚降下大雨，由於今晚除日本天團ONE OK ROCK演唱會在高雄世運主場館開唱外，澄清湖也有職棒比賽，有球迷在PTT詢問球賽是否如期舉行，有網友隨即貼出球場內「蓋帆布」的畫面，證明高雄正下雨中。

中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清。記者石秀華／攝影
中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，高雄地區傍晚起降下間歇性豪大雨，開車視線不清。記者石秀華／攝影
中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署
中央氣象署今天晚間6時8分許對台南、高雄及屏東發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署

屏東縣 演唱會 豪雨 高雄市

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