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金門畜舍升級！翻轉民眾對傳統豬舍髒亂印象

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為翻轉民眾對於傳統畜舍的負面觀感，金門唯一一家新式畜舍「金銘畜牧場」今天辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關暨策展活動」，吸引數百位民眾到場參與闖關。記者蔡家蓁／攝影
為翻轉民眾對於傳統畜舍的負面觀感，金門唯一一家新式畜舍「金銘畜牧場」今天辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關暨策展活動」，吸引數百位民眾到場參與闖關。記者蔡家蓁／攝影

為翻轉民眾對於傳統畜舍的負面觀感，金門唯一一家新式畜舍「金銘畜牧場」今天在家樂福金門店前廣場舉辦「豬事大吉新式畜舍升級及飼養轉型闖關暨策展活動」，活動現場除了有導覽及拼圖遊戲活動，還有打卡換好禮將免費禮券帶回家，期待透過交流互動溝通新概念與推廣，傳遞新式畜舍的升級、產業轉型其價值。

金銘畜牧場創生專案經理翁皓梅表示，國人每年要食用90噸的豬肉，卻沒有人喜歡養豬場當他們的鄰居，因為傳統豬舍有著大家既定印象的髒臭雜亂等問題。現在因應貿易政策開放及保障豬農收益，政府自110至113年間推動「養豬產業全面轉型升級計畫」，透過8大輔導策略，提升台灣養豬業之永續競爭力。

今天闖關暨策展活動在家樂福金門店前廣場進行，吸引不少大小朋友參與，只要完成「新式畜舍導覽」、「擲骰子答題拼圖」及「問券回饋」，就可以打卡兌換「家樂福禮券100元」，反應超熱烈的。現場由工作人員親自帶領民眾透過展板導覽及影片，了解新式畜舍如何以密閉式建築以及現代化智能設備，達到翻轉傳統豬舍惡臭、蠅蟲孳生、水資源汙染等各種負面印象。

參與活動的顏小姐表示，今天的體驗不僅豐富又有趣，全家大小也都玩得很開心，尤其在體驗過程，孩子們看見且聽到現代新式豬舍的全新樣貌，完全顛覆他們內心對豬舍的想像，實在是我們教育下一代的最佳活教材。

翁皓梅說，新式畜舍仍有未來發展性，現行在科技的進步下，導入密閉式建築、降溫水簾、高床設計、循環風扇及自動化設備等智能技術，大力翻轉傳統豬舍其異味逸散、蠅蟲孳生、水資源汙染等問題，透過環境的改善，豬隻生病用藥狀況大幅降低，讓國人食用的豬肉更健康，其實是與我們每個人息息相關的改變。

為翻轉民眾對於傳統畜舍的負面觀感，「金銘畜牧場」今天辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關活動」，期待透過交流互動溝通新概念與推廣。記者蔡家蓁／攝影
為翻轉民眾對於傳統畜舍的負面觀感，「金銘畜牧場」今天辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關活動」，期待透過交流互動溝通新概念與推廣。記者蔡家蓁／攝影
「金銘畜牧場」今天舉辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關活動」，大小朋友完成豬隻拼圖闖關，超開心。記者蔡家蓁／攝影
「金銘畜牧場」今天舉辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關活動」，大小朋友完成豬隻拼圖闖關，超開心。記者蔡家蓁／攝影
「金銘畜牧場」今天在家樂福金門店前廣場舉辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關活動」，大小朋友爭相擲骰子答題拼圖，現場氣氛輕鬆。記者蔡家蓁／攝影
「金銘畜牧場」今天在家樂福金門店前廣場舉辦「新式畜舍升級及飼養轉型闖關活動」，大小朋友爭相擲骰子答題拼圖，現場氣氛輕鬆。記者蔡家蓁／攝影
金銘畜牧場創生專案經理翁皓梅表示，期盼透過這場闖關活動，推廣傳遞新式畜舍的升級、產業轉型其價值，讓畜牧場也能成為社區的友好鄰居。記者蔡家蓁／攝影
金銘畜牧場創生專案經理翁皓梅表示，期盼透過這場闖關活動，推廣傳遞新式畜舍的升級、產業轉型其價值，讓畜牧場也能成為社區的友好鄰居。記者蔡家蓁／攝影

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