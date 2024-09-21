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球迷high翻天！睽違18年中華職棒重返金門做公益

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動，今天再度重返金門，球星指導小球迷打球，並跟他們拍照留念。圖／中華聯棒大聯盟提供
中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動，今天再度重返金門，球星指導小球迷打球，並跟他們拍照留念。圖／中華聯棒大聯盟提供

睽違18年，中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動，再度重返金門，今天辦基層棒球公益巡迴列車捐贈儀式，準備了比賽用球、球棒、手套、頭盔等球具，贈送給金門縣中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等4校，期盼透過聯盟支持，讓台灣基層棒球更加茁壯，也藉此拋磚引玉，讓更多人加入支持基層棒球的行列。

這項棒球公益列車活動由中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、球星成晉、辛元旭、吳哲源等人共同前往金門棒球場，攜手金門縣政府、昇恆昌免稅商店、金湖飯店、家樂福共同舉辦，吸引超多球迷前往參加，為了一睹球星的風采，不少人都早早到場守候。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，中華職棒基層棒球公益列車活動已經舉辦多年，希望透過職棒的力量拋磚引玉，職棒聯盟除了辦理職業比賽外，也設法扶植基層棒球，因為任何職業球賽都是源自於基層開始，一路走來集結各方資源，共同培育基層棒球。

蔡其昌透露，自2006年中華職棒聯盟到訪金門後，迄今已間隔18年，很開心睽違18年再度重返金門舉辦公益捐贈活動，並且帶著3位職棒球星前來教學，與學生們交流，讓離島的棒球小球員們接觸到職業棒球選手與獲得更完整的棒球知識，也呼籲大家一起支持基層棒球，攜手培育我們的小球員們。

不僅前往金門舉辦公益活動，蔡其昌也代表中華職棒拜會金門縣長陳福海，兩人相談甚歡，陳福海提到，只有親自來到金門才能感受金門的好，特別感謝蔡其昌率團來到金門舉辦公益活動，協助基層棒球發展，也企盼未來能與蔡其昌有更深度的交流，繼續支持金門。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天拜會金門縣長陳福海，兩人相談甚歡，陳福海提到，企盼未來與蔡其昌有更深度的交流，繼續支持金門。圖／縣府提供
中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天拜會金門縣長陳福海，兩人相談甚歡，陳福海提到，企盼未來與蔡其昌有更深度的交流，繼續支持金門。圖／縣府提供
睽違18年，中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動，再度重返金門，小球迷可以跟球星見面，大家都超開心。圖／中華聯棒大聯盟提供
睽違18年，中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動，再度重返金門，小球迷可以跟球星見面，大家都超開心。圖／中華聯棒大聯盟提供
中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右三）在金門縣議員蔡其雍（右二）的陪同下，拜會金門縣長陳福海（左四），兩人相談甚歡，並合影留念。圖／縣府提供
中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右三）在金門縣議員蔡其雍（右二）的陪同下，拜會金門縣長陳福海（左四），兩人相談甚歡，並合影留念。圖／縣府提供

中職 公益活動 棒球 蔡其昌 金門

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