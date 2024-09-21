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高雄捷運彩繪橋墩做一半 民代批局處互相推責

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋頓去年由捷運局斥資840萬、工務局協助施工完成彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影
高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋頓去年由捷運局斥資840萬、工務局協助施工完成彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影

高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋墩去年初完成彩繪，繽紛幾何線條增添城市美學，獲當地讚賞，但R20站以後多達6站近百支橋墩未繼續施作彩繪，當地里長感到不平，議員也認為美化不該做一半。當初主導計劃出資的捷運局和施工的工務局都將責任推給高捷公司，高捷公司也說並無經費規劃，盼回歸市府專案指導。

高雄捷運紅線進入楠梓區均是高架橋，其中，經過加工區的加昌路因多處巨型橋墩鄰近民宅，遭民眾嫌棄不美觀且壓迫感重，捷運局去年斥資840萬，委託工務局代做彩繪，以線性、科技和幾何流動概念彩繪，由藝術家林熺俊融入城市美學，以「大地綠」、「科技藍」及「溫暖黃」為基調，代表自然綠能結合科技，已成為後勁地區的地景藝術廊道。

議員陳玫娟表示，捷運橋墩彩繪工程在陳菊任市長時，因有保養不易疑慮而未施作，陳其邁接掌後率先在楠梓加工區（R19）至後勁站（R20）共24座橋墩做彩繪，但之後卻未繼續，未施工區域的里長感到不平衡「咱比別人卡細漢？」但工務局、捷運局卻互相推責、不願扛責施作，她認為後勁站（R20）至青埔站（R22）應比照辦理，繼續做橋墩彩繪。

「不可能整條高架橋墩都畫彩繪！」當初設計當地橋墩彩繪的藝術家林熺俊建議，後段橋墩可採間隔彩繪，全塗上色彩反而造成用路人視覺疲勞，沿路不時出現彩繪橋墩，反而能有驚喜感、輕鬆感，甚至期待下一處彩繪橋墩；他認同美化工程仍接續做，期許市府能編列相關經費，讓更多科技感、現代感圖案的橋墩作為捷運乘客到當地的入口意象。

目前R19站楠梓加工區至R20站後勁共13支的混泥土柱與11支的鋼構柱已被彩繪，楠梓區金田里長邱世宗表示，希望能將橋墩彩繪延續下去，希望各局處協調籌措相關經費，R20後勁站聯開案預計明年8月動工，打造楠梓第二行政中心的同時，希望能同時進行周邊橋墩美化，讓全新雙星大樓更能融合城市美學，增添更多藝術氣息。

工務局表示，捷運站墩柱屬捷運工程維管範圍，應由捷運BOT廠商辦理，當初彩繪工程由捷運局主政，養工處協助施工，若有相關預算，樂見美化工程延續；捷運局表示，捷運紅橘線高架橋墩維護是高捷公司BOT「特許營運範圍」，近日函文高捷公司研議。

高捷公司則說，彩繪橋墩是由市府一次性專案經費主導，高捷僅同意施作、也無維護責任，後續若有相關計畫，應再次啟動專案三方協調，目前高捷方並無彩繪計畫與經費。

高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋頓去年由捷運局斥資840萬、工務局協助施工完成彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影
高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋頓去年由捷運局斥資840萬、工務局協助施工完成彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影
高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋頓去年由捷運局斥資840萬、工務局協助施工完成彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影
高雄捷運R19站至R20站共24支高架橋頓去年由捷運局斥資840萬、工務局協助施工完成彩繪，繽粉幾何線線條增添城市美學，獲當地讚賞。記者宋原彰／攝影
楠梓加工區（R19）至後勁站（R20）共24座橋墩做彩繪，但之後路段的高架橋墩卻未繼續施作彩繪，里長感到不平衡「咱比別人卡細漢？」記者宋原彰／攝影
楠梓加工區（R19）至後勁站（R20）共24座橋墩做彩繪，但之後路段的高架橋墩卻未繼續施作彩繪，里長感到不平衡「咱比別人卡細漢？」記者宋原彰／攝影
楠梓加工區（R19）至後勁站（R20）共24座橋墩做彩繪，但之後路段的高架橋墩卻未繼續施作彩繪，里長感到不平衡「咱比別人卡細漢？」記者宋原彰／攝影
楠梓加工區（R19）至後勁站（R20）共24座橋墩做彩繪，但之後路段的高架橋墩卻未繼續施作彩繪，里長感到不平衡「咱比別人卡細漢？」記者宋原彰／攝影

彩繪 陳其邁 高雄捷運

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