全國古蹟日 金門打造步道經濟推古官道導覽

金門縣文化局今天參與「2024全國古蹟日」開幕式，推出「穿梭古官道，尋訪金奇景」系列活動。文化局長呂坤和說，期待透過活動打造屬於金門的「步道經濟」。

每年9月第3個週末是「全國古蹟日」，今、明兩天在台北空總（台灣當代實驗劇場）盛大舉行，金門縣文化局推出「穿梭古官道，尋訪金奇景」系列活動。活動攤位上展示金門古官道路徑與歷史景點導覽，推出古官道主題拓印明信片、益智問答送古官道杯墊，透過獨特文化體驗，帶領民眾深入探索這座歷史悠久島嶼。

呂坤和出席活動表示，隨近年全台各地「步道經濟」興起，金門「古官道」以悠久歷史、沿途景點及景色聞名，期待透過系列活動打造屬於金門的「步道經濟」。

文化局新聞稿指出，金門古官道可追溯至明初，這條大路聯繫金門行政中心金門守禦千戶所城，和軍事中心東北的巡檢司城官澳。官澳是金門離中國大陸最近的地方，也是歷史上重要渡口，成為官方文書傳遞與官員往來主要通道，這條路因此得名「官路」。

除官方用途，古官道也是許多菜販和居民曾踏過的「賣菜路」，沿途留下挑夫的艱辛腳印和早期金門社會生活縮影。隨時間推移沿線歷史古蹟形成今天珍貴文化資產。

「穿梭古官道，尋訪金奇景」選出重要歷史景點，透過導覽解說帶領民眾回顧古官道昔日繁榮景象。從金門城開始到官澳，探索金門城外明遺市街，包括國定古蹟文台寶塔、虛江嘯臥碣群，到縣定古蹟許獬墓與文章垂世校友傳家坊、盧若騰故宅及墓園、瓊林一門三節坊、黃偉墓，經歷史建築張文帝洋樓，再到縣定古蹟觀德橋、官澳龍鳳宮、藏興古厝。

無論是古老市街、航海指引還是文人雅士題詩勝地，抑或是沿途古墓與牌坊，還有傳統閩南式建築，精美雕刻洋樓，宗教信仰廟宇等，讓遊客感受金門古官道歷史與文化連結。

文化局表示，全國古蹟日活動不僅展示金門文化遺產，更讓民眾重新審視古蹟未來發展的機會。透過回溯古官道風光歲月，希望更多人了解金門豐富歷史文化，進而思考如何在現代社會中保護與活化這些文化資產。