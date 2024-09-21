高雄山茶獲日本大獎！六龜社區提升製茶技術成功轉型

高雄六龜地區因良好自然環境條件，有著茶葉栽培和製茶技術，當地新發社區今年以「葉香白鑽茶」及「長韻碧玉茶」獲得2024年日本綠茶大賽中雙金賞獎，提升高雄山茶的國際知名度，也為當地農村再生有正面影響，提並升茶農生產收益；高市農業局承諾，輔導本市更多農村再生轉型，營造良好的農業生產環境，吸引青年返鄉從事農業相關產業。

今年世界綠茶評比會(The World Green Tea Contest 2024)的茶葉比賽，由日本靜岡縣世界綠茶協會所舉辦，為全球最具影響力的茶葉評比賽之一，吸引世界各地的優質茶葉參賽。評審團由多位專業品茶師組成，對茶葉進行了嚴格的品評。評審項目涵蓋了茶葉的外觀、香氣、味道及包裝設計等多方面，旨在挑選出最具優勢的茶品。

新發社區發展協會理事長湯嘉富表示，此次獲得雙金賞的山茶，不僅得益於六龜區獨特的自然環境條件，孕育出優質茶菁，也充分體現當地茶葉栽培和製茶技術上的努力成果，農村水保署提供茶、飲料作物改良場在專業製茶技術的輔導，高市農業局給予禮盒包裝上的創新設計，都是獲獎的關鍵因素。