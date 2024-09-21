高市大車視野輔助 議員盼補助翻新

高雄市大型車多達3萬輛，去年發生520件傷亡事故，警方今年針對大型車未裝設、運作行車視野輔助系統取締460件，有48件未裝設，較去年同期增加41件。議員認為大型車轉彎時右前方易成視線死角，現雖強制安裝視野輔助系統，但逾98％安裝第1型標準型系統，卻缺乏警示音，也無法看清右前方死角，建議市府補助安裝有雷達警示的第2型系統，降低事故率。

坊間行車視野輔助系統分3型，第1型在車輛左右側裝設視野鏡頭和車內螢幕，裝設比例98.2％；第2型是右側側視鏡加上雷達警示系統，有主動警示音，占1.5％；第3型為車輛四周環景顯示，占0.3％。第1型系統是大宗，但缺乏主動警示音，也無法看見右前車頭死角。

大型車肇事主因多為轉彎時產生內輪差視野死角，49歲張姓男子今年2月騎機車載妻子行經內門區台3線與南屏路口時，遇到同向砂石車右轉，疑因內輪差致張妻被輾斃。副議長曾俊傑認為，政府應全面推動大型車裝設「主動型」視野輔助系統，保障行車安全；交通局表示，已向交通部建議修法，亦於今年5月建請監理所研議補助大型車輛裝設第1型、第2型輔助系統。

業者說，視野輔助系統平均一個要價近2萬元，政府未宣導，大家根本不會主動裝設2、3型。

高市監理所回應，大型車並未強制配置第2型視野輔助系統，且無數據顯示第2、3型效益優於第1型。