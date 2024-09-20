大同醫院委外經營改醫療服務合作引遐想？高市衛生局：扭曲抹黑

高雄市立大同醫院經營權換手有黑幕？高市衛生局去年4月花了725萬招標促參顧問服務案，原是評估大同醫院ROT案優先定約前置作業計畫，未料今年3月考評會後，情勢大變，由委外經營改為醫療服務合作案，且顧問公司、考評會評委多半不具醫療專業，民代質疑，若是為了規畫續約才找顧問公司，如今政策轉彎，不僅浪費公帑，也暴露衛生局決策過程漏洞百出。高市衛生局對此反駁，刻意混淆、扭曲抹黑，實不可取。

市議員陳麗娜指出，大同醫院換手案關鍵3階段，分別是去年4月促參顧問服務案、今年3月優先定約考評委員會及8月醫療服務合作評選案，她認為促參顧問的評估報告，導致考評會打出了不到70的分數，做出不續約決定後，公開招標改成醫療服務合作，才有了8月長庚可以參賽的資格。

陳麗娜表示，這些時段發生的事件環環相扣，有強烈的因果關係，也充滿黑箱疑慮，促參顧問公司評選委員7人，除3個衛生局代表，其他外聘委員只有1人有醫療背景，決標時竟未出席，這麼不合理的評選結果，成為第一個黑箱。

陳麗娜說，衛生局原稱為規畫「大同醫院優先定約條件」才找促參公司，又改口說「促參執行成果評估」，前者為高醫續約做準備，後者是檢討高醫經營績效，明明同個顧問案，卻出現2種完全相反的說詞，前後矛盾，到底意圖掩飾什麼？

考評會上，包括衛生局委員4人、外部委員5人，總計有臨床醫師、醫管、財務、會計、法學等專業領域共9人，與「促參成果評估」是兩件事，但5個外部委員裡所謂會計、法學專業委員，分別是市府主計處及法制局人員，市府人員占2/3的考評會，真能客觀考評？

她說，真正外部委員只占3人，沒有任何人有醫療背景，離譜又巧合是，其中1人是促參公司人員，衛生局卻說促參成果評估和考評會是兩回事，簡直睜眼說瞎話。如果兩件事不相干，考評會才是決定優先定約的關鍵，何須花725萬做評估？至於8月評選過程，也發生疑有委員立場偏頗、發問內容未平等對待等情況，她籲衛生局說清楚、解釋明白，解答外界疑惑，不該以「混淆誤導，干擾議約」搪塞。

衛生局反駁，促參公司在於評估大同醫院於委託高醫大經營期間硬體設置、營運管理、財務結構、經營績效、財產盤點等事宜，以及規畫優先定約營運條件，「非」優先議約審議，與今年3月大同醫院優先定約考評委員會本質不同。

3月考評會依法由衛生局召集內部委員4人、外部委員5人，醫師醫療專業、醫務管理、財務會計、法規專業、醫療設施工程及法規、醫療及醫事法規等專業，以高醫大法人提出的條件進行審議，評審結果7名委員「不支持」高醫大法人申請大同醫院優先議約權。

高醫大對於大同醫院提出條件為「中度級急救責任醫院任務」，對於社區公衛醫療未有明確規畫或投資，承諾提供「變動權利金」每年營收0.65%繳庫，遠低於同為高醫經營小港醫院1.39％；小港醫院BOT案「尚有投資購地擴建醫療大樓約達40億」，反觀大同醫院無相關擴建投資計畫，僅為委託經營，明顯不利於市民就醫權益保障，9名委員才給予平均分數未達70分評價。

8月20日「公開招標評選委員會」同樣依法由衛生局召集內部委員1人、外部委員6人，高醫大法人及長庚醫療法人，直至完成程序，雙方代表均「無異議」，一切符合公平公正公開原則。