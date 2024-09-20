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屏東東港迎王平安祭 遶境路線圖、停車資訊公布

中央社／ 屏東縣20日電

屏東「甲辰正科東港迎王平安祭典」28日登場，為期8天7夜。東隆宮今天公告遶境路線圖，因應期間人、車潮，屏東縣政府交通旅遊處也公布周邊停車格等交通資訊。

三年一科東港迎王平安祭典月底開跑，東隆宮今天在臉書（Facebook）公告祭典順序進度表，並附上遶境路線圖。9月28日舉行請水儀式，9月29日至10月2日王駕出巡，10月3日各角頭轎班參拜敬王，10月4日遷船遶境，10月5日恭送王駕。

依東隆宮祭典順序進度表，10月4日中午12時遷船啟行遶境。交旅處表示，王船出牌樓、陸上行舟為重頭戲，觀賞遷王船最佳位置，建議可擇東隆宮廣場、中山光復路口、成功路抽水站旁堤防及鎮海路鎮海宮附近，來訪香客可將車輛停於各停車場，籲勿違規停車及占用道路。為免陷入車陣，建議上午11時起至夜間，3輪以上車輛儘量勿駛入東港鎮內遶境熱區。

交旅處指出，因應民眾參與迎王祭典停車需求，鎮內包含「東港中山路立體停車場」、「東港行政中心立體停車場」、「東港中山路平面停車場」及中正路與光復路路邊停車格等，共計752格小型車停車格供車輛停放，盼遊客一同體驗三年一科「東港迎王平安祭典」，到屏東感受迎王熱情。

交旅處提及，東港迎王平安祭典期間人、車潮眾多，每天公車及小黃公車配合遶境路線行駛路線，也將有所調整，因遶境活動無法精確掌握會影響的路段或時段，各公車路線行駛期間如遇遶境隊伍將機動繞道行駛，另外，東港鎮部分YouBike租賃站也將配合活動期間暫停營運，詳細資訊可上各客運業者官網查詢。

東港 迎王 遶境

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