快訊

境內公司與黎巴嫩呼叫器爆炸案有關？保加利亞國安局發聲了

「新新併」併購案資料送齊了！公平會：最快可能下周立案

鄭慶利推展教育活動40載 獲金門教育奉獻獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（右）今天下午接見金門縣教育奉獻獎得主鄭慶利（左），暢談自己的教育理念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）今天下午接見金門縣教育奉獻獎得主鄭慶利（左），暢談自己的教育理念。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海今天下午15點接見金門縣教育奉獻獎得主鄭慶利，與資深優良教師得獎人林慧明、吳祥坤、盧清沐、薛素瓊等得獎人，陳福海肯定各受獎教師數日年如一日的為教育奉獻，並期許所有教師們都隨時保有教育熱情，為金門的孩子打造優質的教育環境。

教育部評選113年教育奉獻獎、服務屆滿40年資深優良教師得獎人，即將於本月26日在台北陽明山中山樓舉行表揚；陳福海今天下午在教育處長孫麗琪的陪同下接見獲獎老師，並致贈程儀壯行及道賀。

獲得今年金門教育奉獻獎的鄭慶利表示，他民國 83 年於中正國小退休後，服務金門縣退休教師協會，曾任理事長職務 8 年，喚起退休教師「退而不休」，繼續為社會奉獻心力，卸任後，他獲聘協會名譽理事長，以會為家，出錢出力，持續協助推動各項藝文、體育、教育等活動。鄭在擔任理事長期間除率先捐 10 萬元當會務基金，22 年來獲得各界熱心捐款達 160 萬元，用以推動各項教育活動與兩岸三地文化交流活動。

鄭慶利提到，他每年結合文化局辦書畫展覽，但因為只補助6萬元，實在不夠用，為了節省成本，他常常扛著一堆作品到大陸去裝錶，就是為了幫協會省錢；對此，陳福海當即表示，現在物價上漲，應該增加相關的補助，承諾會請相關單位將補助提高到10萬元。

服務屆滿40年資深優良教師林慧明，長期在自己國語文的專業領域從事教學工作，除了不斷準備、研發各種新教材外，每年更要協助培訓國語文選手，指導的項目有作文、字音字形，並多次拿到全縣第一名的成績，代表金門縣參加全國比賽。

金寧中小學教師吳祥坤，自民國73年8月在寧中小服務，從教學到行政工作的歷練，他在民國92年以擔任訓導主任榮獲教育部優秀學生事務訓導人員獎表揚，民國99年借調教育局推動全縣英語教育，達到校校有外師，英語教育計畫的成效；目前借調到教育網路中心負責推動數位學習，為學生提供一個有趣獨特的學習方式。

盧清沐為金湖國中教師，專長為自然科學及輔導工作實務。自民國73年起在金湖國中服務，曾獲109年師鐸獎、金湖鎮公所特殊優良教師、縣府特殊優良教師等；他非常珍惜教學的日子，堅持做好教育工作，引導學生學習，扮演亦師亦友的角色。

金門縣長陳福海（左二）今天下午接見服務屆滿40年資深優良教師吳祥坤（右二），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天下午接見服務屆滿40年資深優良教師吳祥坤（右二），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天下午接見服務屆滿40年資深優良教師林慧明（中），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天下午接見服務屆滿40年資深優良教師林慧明（中），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天下午接見金門縣教育奉獻獎得主鄭慶利（右二），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天下午接見金門縣教育奉獻獎得主鄭慶利（右二），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天下午接見服務屆滿40年資深優良教師盧清沐（右二），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天下午接見服務屆滿40年資深優良教師盧清沐（右二），並頒發獎牌與程儀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左五）今天下午接見教育奉獻獎得主與服務屆滿40年資深優良教師，並與他們合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左五）今天下午接見教育奉獻獎得主與服務屆滿40年資深優良教師，並與他們合影。記者蔡家蓁／攝影

教師 金門 陳福海

延伸閱讀

廈門踩線團結束金門考察 首發觀光團與自由行這時間來

金酒大陸總經銷招標惹議 議員質疑標案為特定廠商量身打造

金門大橋新變革！明年汽機車分流...行人只走晚上3小時 民喊太危險

影／金門議長罷免案宣告流會 議員指早有跡可尋

相關新聞

幼兒上車、媽留原地…乘客怨高雄輕軌「關門太快」！目送4歲孩離開急壞

高雄輕軌上下車採「民眾按鈕開門」，日前發生一名家長讓孩子先上車後輕軌門就關起，她被擋在門外，按鈕也未反應，列車就直接駛離...

屏菸倉庫歷時7年化身典藏中心 珍藏3000餘件文物

屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，是台灣少數以歷史建築活化作為典藏庫房的案例。館內典藏3000餘件...

金酒大陸總經銷招標惹議 議員質疑標案為特定廠商量身打造

金門縣議會第8屆第8次臨時會今日上午進行金酒廈門公司大陸總經銷規畫案專案報告，議員發言踴躍，點出總經銷契約存在不少問題，...

高雄大型車視野輔助系統「9成缺乏警示音」 右車頭仍存死角

高市大型車登記數近3萬輛，去年發生520件大型車傷亡事故，其中以轉彎造成右前方「內輪差」視野死角為主因，法令雖已強制安裝...

高雄重陽敬老金27日起發放 逾55萬長輩可領取

高雄重陽節敬老禮金27日起發放，55至64歲原住民及65至89歲長輩發給新台幣1500元、90至99歲發給5000元、1...

金門樂活學堂辦拼圖同樂會 讓老少一起愛「拼」才會贏

愛「拼」才會贏！金門縣樂活學堂運動會今天上午登場，縣府邀請全縣6家樂活學堂約70多位長者與金寧中小學的學生一起腦力激盪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。