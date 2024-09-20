鄭慶利推展教育活動40載 獲金門教育奉獻獎

金門縣長陳福海今天下午15點接見金門縣教育奉獻獎得主鄭慶利，與資深優良教師得獎人林慧明、吳祥坤、盧清沐、薛素瓊等得獎人，陳福海肯定各受獎教師數日年如一日的為教育奉獻，並期許所有教師們都隨時保有教育熱情，為金門的孩子打造優質的教育環境。

教育部評選113年教育奉獻獎、服務屆滿40年資深優良教師得獎人，即將於本月26日在台北陽明山中山樓舉行表揚；陳福海今天下午在教育處長孫麗琪的陪同下接見獲獎老師，並致贈程儀壯行及道賀。

獲得今年金門教育奉獻獎的鄭慶利表示，他民國 83 年於中正國小退休後，服務金門縣退休教師協會，曾任理事長職務 8 年，喚起退休教師「退而不休」，繼續為社會奉獻心力，卸任後，他獲聘協會名譽理事長，以會為家，出錢出力，持續協助推動各項藝文、體育、教育等活動。鄭在擔任理事長期間除率先捐 10 萬元當會務基金，22 年來獲得各界熱心捐款達 160 萬元，用以推動各項教育活動與兩岸三地文化交流活動。

鄭慶利提到，他每年結合文化局辦書畫展覽，但因為只補助6萬元，實在不夠用，為了節省成本，他常常扛著一堆作品到大陸去裝錶，就是為了幫協會省錢；對此，陳福海當即表示，現在物價上漲，應該增加相關的補助，承諾會請相關單位將補助提高到10萬元。

服務屆滿40年資深優良教師林慧明，長期在自己國語文的專業領域從事教學工作，除了不斷準備、研發各種新教材外，每年更要協助培訓國語文選手，指導的項目有作文、字音字形，並多次拿到全縣第一名的成績，代表金門縣參加全國比賽。

金寧中小學教師吳祥坤，自民國73年8月在寧中小服務，從教學到行政工作的歷練，他在民國92年以擔任訓導主任榮獲教育部優秀學生事務訓導人員獎表揚，民國99年借調教育局推動全縣英語教育，達到校校有外師，英語教育計畫的成效；目前借調到教育網路中心負責推動數位學習，為學生提供一個有趣獨特的學習方式。