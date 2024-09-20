明恐長延時、強降雨 北市：不排除達93年911豪雨等級

北市晚間發布警訊，依照中央氣象署最新氣象預報顯示，本周假日可能形成之熱帶性低氣壓或颱風，目前所模擬出的極端降雨，不排除可達民國93年的911豪雨事件等級、平地12小時600毫米的長延時、強降雨。

北市府表示，雖目前預報仍有很大的不確定性，但嚴陣以待，災害防救辦公室今天下午已通知各局處，會依最新天氣預報及實際降雨狀況等資訊，假日期間可能隨時提升市災害應變中心開設層級，除請各防救災單位預作進駐人力準備，即時起也加強防汛整備工作，因應本周假日熱帶性低氣壓或颱風可能的影響。

北市災防辦指出，請民眾特別注意，大雨將至，做好防汛工作；短延時強降雨易伴隨雷擊、強陣風等較劇烈天氣並使能見度降低，雨中行車用路請注意安全；山區溪河流域有溪水暴漲風險，前往活動應隨時注意天氣變化，提高警覺。

另外，連續降雨影響下，山區有發生坍方、落石風險，行經相關路段或前往山區活動亦請多加注意路況及自身安全。

據中央氣象署本周逐日天氣重點，周六(9/21)熱帶低壓外圍雲系，有短延時強降雨、局部大雨，北部、東半部及南部雲多偶陣雨；中部地區午後雷陣雨，其他時段時晴、時雨。

周六晚間至周日(9/22)，低壓帶籠罩，各地易有陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風，南部、東南部、金門馬祖及基隆北海岸有局部豪雨；其他地方和澎湖亦有大雨，北部地區降雨也明顯，請留意最新氣象預報。

周一(9/23)金門、馬祖雨勢仍強，西半部及澎湖仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。周二(9/24)水氣減少，各地降雨趨緩。