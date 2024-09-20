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屏菸倉庫歷時7年化身典藏中心 珍藏3000餘件文物

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，典藏3000餘件文物。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，典藏3000餘件文物。記者潘奕言／攝影

屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，是台灣少數以歷史建築活化作為典藏庫房的案例。館內典藏3000餘件文物，其中有50件具文資身份的一般古物，兼具展示、典藏與推廣教育功能，是屏東大博物館計畫中重要的核心。

屏東縣政府從2017年開始著手規畫，從文物盤整、收存、建檔到庫房設計，歷經7年改造終於完成。啟用儀式由縣長周春米主持，邀請多位在地藝術家到場共襄盛舉。周春米感謝藝術家們與縣府一起努力催生典藏中心，也讓藝術家的心血與傑作可以被珍藏看見。

典藏中心在空間設計上呼應文資保存「垂直存放倉庫」特性，1樓以「典」、「藏」、「修」3間玻璃盒設計成「開放式庫房」，2至4樓則規畫為典藏庫房與專業修復室，並根據典藏品的需求與類型進行分類。

典藏中心收藏自日治時期以來屏東藝術家經典之作，包括原住民、美術類與民俗類共3000多件文物，其中有1/3是原住民文物；所有文物中有50件具有文資身份的一般古物，可謂重要經典。

文化處說明，屏東縣典藏中心開館後，第一階段將以推動館際交流為主，開放學術單位及相關博物館、美術館舍進行預約導覽交流。縣立美術館預計明年完工，將與典藏中心相輔相行，為屏東大博物館群的重要核心。

屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，典藏3000餘件文物。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，典藏3000餘件文物。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，典藏3000餘件文物。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，典藏3000餘件文物。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，啟用儀式由縣長周春米（中）主持，邀請多位在地藝術家到場共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，啟用儀式由縣長周春米（中）主持，邀請多位在地藝術家到場共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，啟用儀式由縣長周春米（中）主持，邀請多位在地藝術家到場共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，啟用儀式由縣長周春米（中）主持，邀請多位在地藝術家到場共襄盛舉。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 文物 藝術家

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