聽新聞
0:00 / 0:00
屏菸倉庫歷時7年化身典藏中心 珍藏3000餘件文物
屏東縣典藏中心20日開幕啟用，由屏菸19號倉庫改造完成，是台灣少數以歷史建築活化作為典藏庫房的案例。館內典藏3000餘件文物，其中有50件具文資身份的一般古物，兼具展示、典藏與推廣教育功能，是屏東大博物館計畫中重要的核心。
屏東縣政府從2017年開始著手規畫，從文物盤整、收存、建檔到庫房設計，歷經7年改造終於完成。啟用儀式由縣長周春米主持，邀請多位在地藝術家到場共襄盛舉。周春米感謝藝術家們與縣府一起努力催生典藏中心，也讓藝術家的心血與傑作可以被珍藏看見。
典藏中心在空間設計上呼應文資保存「垂直存放倉庫」特性，1樓以「典」、「藏」、「修」3間玻璃盒設計成「開放式庫房」，2至4樓則規畫為典藏庫房與專業修復室，並根據典藏品的需求與類型進行分類。
典藏中心收藏自日治時期以來屏東藝術家經典之作，包括原住民、美術類與民俗類共3000多件文物，其中有1/3是原住民文物；所有文物中有50件具有文資身份的一般古物，可謂重要經典。
文化處說明，屏東縣典藏中心開館後，第一階段將以推動館際交流為主，開放學術單位及相關博物館、美術館舍進行預約導覽交流。縣立美術館預計明年完工，將與典藏中心相輔相行，為屏東大博物館群的重要核心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言