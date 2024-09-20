高流公布打狗祭卡司時間表 9座舞台推65組演出

高雄流行音樂中心今天公布「2024打狗祭」全卡司演出時間表，今年3天活動有6座特色舞台、3座合作舞台，多達65組卡司演出歷屆最多；並新增免費舞台讓粉絲與歌手近距離互動。

高雄流行音樂中心表示，今年珊瑚舞台及新增的海膽舞台這2座免費舞台，將有19組演出，舞台數量與演出陣容都是歷屆之最，將提供喜愛音樂祭歌迷朋友最多元的舞台演出與最舒適的觀賞環境。

高雄流行音樂中心透過新聞稿指出，今年打狗祭舞台亮點首推6座主題舞台，包含戶外的海風、珊瑚，以及室內的海音、大庫、小庫、海膽。歌手安溥預計10月12日晚間19時20分在海音舞台登場，她受訪時說，過去全勤參加三屆打狗祭對觀眾印象最深刻，原因是每次觀眾都有一種「夏夜晚風」的聚會氛圍。

首次參加打狗祭的日本人氣搖滾樂團FLOW，預計10月13日晚間6時在海風舞台演出，他們特別錄製影片送給台灣粉絲，提及很久沒來到高雄，期待與粉絲們一起在打狗祭創造最棒的演出。

樂團血肉果汁機將於10月12日晚間9時20分在海音舞台壓軸演出的；理想混蛋，將在13日下午3時登場，他們以作品〈不是因為天氣晴朗才愛你〉形容高雄的熱情，今年再次踏上海音舞台，鼓手Look表示當年曾嚴重忘詞讓他至今難忘，期待這次有機會雪恥。

高流表示，打狗祭今年新增的海膽舞台，原為去年的DJ台，因好評不斷，今年特別升級為音浪塔大廳的海膽免費舞台，將邀請創作歌手巴奈、琳誼、廖文強演出，並延續歷屆與Hit Fm聯播網高屏廣播電台合作，邀請藝人演出後於海膽舞台訪談互動，粉絲可近距離感受偶像魅力。

打狗祭延續去年與進駐店家合作提供多元類型音樂演出，今年除與音浪塔的海邊的卡夫卡及爵式再度攜手，於店內打造2座合作舞台，分別有歌手鄭雙雙、Julian Moreen爵士四重奏演出。位於音浪塔高音塔10樓的夥球擊，策劃客語創作歌手邱淑蟬、DJ陳涵、CcozZ、YU等多場演出。

高流表示，今年打狗祭全卡司陣容相當堅強，陸續公布金聲加持、暫時離開地球表面、南部囡仔、前夜祭熱天午後特企、特殊旋律、滿滿創作、一起大聲唱等多元音樂類型卡司，加上有最多舒適室內空間主題舞台及免費舞台演出，打造出最平易近人、聽團首選的音樂祭，邀請民眾體驗打狗祭獨有的音樂祭魅力。