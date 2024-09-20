金酒大陸總經銷招標惹議 議員質疑標案為特定廠商量身打造

金門縣議會第8屆第8次臨時會今日上午進行金酒廈門公司大陸總經銷規畫案專案報告，議員發言踴躍，點出總經銷契約存在不少問題，包括履約保證金太低，返利機制又高於履約保證金，議員李養生甚至質疑標案是為特定廠商量身訂做，宛如東北試釀案2.0，最後議長洪允典裁示，請金酒公司先將招標公文下架，檢討後，再重新上架。

開議前，縣議會就出現7名金大生在大門口拉起白布條抗議，高喊「要工作」、「要創業」，但問他們具體的訴求，卻又回答不出來，李養生表示，縣長陳福海選前承諾要協助青年跨海創業，如今上任已快滿2年卻一直沒有動作；他說，金酒品牌價值上百億，可協助青年在大陸開拓就業、創業市場；不過縣府卻一意要金酒在大陸招商全國總代理，勢必影響青年跨海創業的空間，也讓在地青年的未來堪慮。

對此，金酒董事長吳昆璋在質詢時表示，大陸總經銷招商規畫是由專業經理人提案，並經董事會通過來執行；縣長陳福海會後表示，會徵詢多方意見，再滾動式做調整。

會中針對總經銷案，議員發言踴躍，議員吳佩雯說金酒的「經銷政策千變萬化」，金酒在去年7月才招區域經銷，結果今年又弄總經銷，原先簽約的22家區域代理，契約還有3年，如何銜接總經銷；他也發現，總經銷契約沒列出「總經銷價格」，到底契約的底價在哪裡？契約中「達標後超額返利」。建議先撤掉公告，重新審視合約。

李養生質疑標案只有特定廠商會來標，是量身訂做的合約，有圖利之嫌，就像東北試釀案2.0，總經銷合約沒有公開酒品價格，投標者不知道成本是多少，如何去計算利潤，他也詢問，是否有政治力介入；希望金酒公司把議員的問題做總整理，將契約重新修正。

「總經銷是勢在必行」議員董森堡說，但契約中有很多問題，很多內容要檢討，像契約銷售的品項應該羅列出來，才能知道生產成本、銷售價額、毛利等，此外，4年最低履約總額為59.3億元，平均一年營業額為14.82億元，應該拉高營業績效；超額返利制度很有問題，根本可做無本生意，讓利太嚴重。質疑履約保證金收太少，且是逐年收，既然一簽4年，應該是4年一起收。

議員陳泱瑚說，總經銷案已經延宕快2年，建議把議員的意見納入補強到合約，招標還是照常進行。蔡其雍建議，應針對議員意見，另行上網公告增修合約條款，強調只要是公正公平，他支持總代制。

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