高雄大型車視野輔助系統「9成缺乏警示音」 右車頭仍存死角

高市大型車登記數近3萬輛，去年發生520件大型車傷亡事故，其中以轉彎造成右前方「內輪差」視野死角為主因，法令雖已強制安裝視野輔助系統，但近9成8車輛僅安裝第1型標準型系統，缺乏警示音也無法看見右前車頭死角，而第2型系統能在右側裝側視鏡加雷達警示，安裝比例卻僅1.5%，議員要求市府擴大宣傳並提供安裝補助，降低事故率。

高雄港第七貨櫃中心4月發生大貨車轉彎撞上直行貨車，駕駛噴出車外死亡；鳥松區5月也發生一輛大卡車沿神農路行駛至鳳仁路右轉時撞上機車，男性騎士雖輕傷，卻目睹後座妻子當場死亡；截至今年9月，高市大貨車登記數達27017輛、大客車2821輛，為全國最高，每年全市A1（24小時死亡）交通事故中，大貨車事件都維持近1成。

據統計大型車事故主因多為轉彎時內輪差視野死角導致，行車視野補助系統尤為重要，依道交規則第39條規定，2018年1月1日起登檢領照的大客、貨車，和2020年9月4日起新登檢領照、總重量逾3500公斤至5000公斤，且全長6公尺以下的小貨車，皆需依規定裝設行車視野補助系統，系統也能作為提供事故調查、還原真相的佐證設備。

行車視野輔助系統分3型，第1型標準型是車輛左右兩側視野鏡頭加上車內螢幕，需司機自行注意，裝設比例 98.2%；第 2 型簡易型是右側側視鏡加上雷達警示系統，由警示音主動提醒，比例為1.5%；第 3 型環景型為車輛四周環景顯示，司機自行注意，裝設比例 0.3%。第 1 型系統為大宗，但該系統缺乏主動警示音，也無法看見右前車頭死角。

大型車未裝行車視野輔助系統，可處1萬2千至2萬4千元罰鍰，行車時系統無法正常運作，也能處9千至1萬8元罰鍰；高市警統計去年共舉發130件行車視野輔助系統違規，今年截至9月12日止，因擴大稽查量並主動調查大型車事故原因，舉發量暴增至456件；交通局表示，右前車頭仍是大型車事故主要型態，已向交通部建議，待中央修法，也建請監理所研議既有補助制度下，提供大型車輛裝設第一型加第二型輔助系統的優規補助。