高市岡山2公辦都更案招商 基地位於87期重劃區

高市都發局今天舉辦「岡山87期信義段46及47地號兩公辦都更案」說明會，吸引5家廠商到場。都發局表示，基地周邊有5處公園，生活機能完善、交通便利，可望成為岡山新生活圈。

高市府昨天公告岡山87期信義段46及47地號兩公辦都更案徵求實施者，2案基地皆位於岡山87期重劃區，周邊更有醒村文化景觀公園等5處公園，可望成為岡山新生活圈。

都展局長吳文彥表示，隨岡山路竹延伸線交通建設完成，RK1站西基地土地聯發案及岡山新行政中心公辦都更案相繼招商，加上橋頭科學園區、楠梓產業園區等南部半導體「S廊帶」形成，岡山地區逐漸形成RK1商業發展區、前峰國中旁新行政中心，以及大鵬九村住宅生活圈3大核心區域。

吳文彥說，此次招商基地具備良好交通與生活機能，感謝中央釋出87期重劃區2筆公有土地，市府將加速重劃區開發進程，打造岡山87期市地重劃區新生活型態，並強化南岡山大鵬九村生活圈為核心居住區。

吳文彥說明，為擴大及鼓勵在地投資與中大型開發商參與，招商基地分2案，各引資規模約新台幣20至30億元，相較市府以往60至100億元的公辦都更案，此次招商不僅增加開發彈性，也能分散投資風險，2基地開放空間也可整體規劃配置。

都發局表示，全案提高社會住宅儲量，規範申請者必須優先提供15%的基準容積作為社會住宅，估計可提供逾百戶社宅，作為鄰近大鵬九村社會住宅不足時儲備，達成市府備量社會住宅目標，同時滿足岡山地區住宅需求。

都發局表示，2案土地分別約0.68公頃（46地號）及0.54公頃（47地號），為住宅區土地，容積率240%。另考量近年營建成本攀升尚未趨緩，首次導入「基準共負比」概念，而非過去的「最高共負比」為標準，投標者可自行衡酌合理共負比。

岡山區信義段46地號、47地號都更案昨天正式公告，截止收件日為明年2月10日，申請釋疑期限於10月21日下午5時前截止。