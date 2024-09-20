高雄重陽敬老金27日起發放 逾55萬長輩可領取

高雄重陽節敬老禮金27日起發放，55至64歲原住民及65至89歲長輩發給新台幣1500元、90至99歲發給5000元、100歲以上人瑞發給1萬元，估有55多萬名長輩可領到禮金。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，高雄今年重陽敬老禮金發放對象為民國48年12月31日（含）前出生，原住民為民國58年12月31日（含）前出生，113年6月30日前即設籍高雄市，且9月11日（重陽節30天前）前戶籍未曾遷出的長輩。

社會局表示，有提供匯款帳戶給區公所或社會局的長輩，禮金在27日直接撥入帳戶，其餘將由各區公所27日至10月31日派員親送，百歲以上人瑞由社會局派員親送及關懷長輩。

社會局指出，為避免歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙，發放人員須驗證長輩本人身分證、印章才能領取；若為金融機構轉帳者，會依長輩提供資料直接匯入帳戶，不會再派員電話詢問金融帳戶，請勿隨意提供個人資料，若接到不明電話應與戶籍地區公所社會課或社會局老人福利科聯絡查證。

另外，符合資格長輩若因故沒有收到禮金，自11月1日至12月31日可至高雄市政府社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領。補領時應攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，代領人須帶身分證、印章），逾期將不補發。