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幼兒上車、媽留原地…乘客怨高雄輕軌「關門太快」！目送4歲孩離開急壞

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
一名家長讓孩子先上車後輕軌門就關起，她被擋在門外，按鈕也未反應，列車就直接駛離；議員質疑列車門開關過快，司機員未注意乘客是否上車，造成走失意外頻傳。記者宋原彰／攝影
一名家長讓孩子先上車後輕軌門就關起，她被擋在門外，按鈕也未反應，列車就直接駛離；議員質疑列車門開關過快，司機員未注意乘客是否上車，造成走失意外頻傳。記者宋原彰／攝影

高雄輕軌上下車採「民眾按鈕開門」，日前發生一名家長讓孩子先上車後輕軌門就關起，她被擋在門外，按鈕也未反應，列車就直接駛離；議員質疑列車門開關過快，司機員未注意乘客是否上車，造成走失意外頻傳。

高捷公司表示，司機員會查看上下車監控畫面，在列出未欲駛離前，車門均不會鎖住，仍可按鈕開啟，會持續加強駕駛員月台安全教育訓練。

今年1月1名家長帶著孩子、攜帶行李準備搭乘輕軌時，先讓4歲女兒上車後，門就直接關起來，即便她再次按開門紐仍沒反應，只能「目送」女兒離開，最後只能緊急找保全幫忙，在下一站接到小孩，也有民眾表示，輕軌列門關上後應該過幾秒先播放「列車即將啟動」，才鎖門離站，沒有緊急緩衝時間，直接關門發動很容易導致意外。

有別於捷運車廂屬自動開門，輕軌車門需等到站後，有乘客自行按鈕、手動開門，目前各站點平均有至少25秒停站時間，司機員在時間結束後會視人潮狀況控制是否關門，必要時會停等延長，若車門關閉中仍可使用按鈕開門，高捷表示此設計能有效節省空調流失和能源消耗，但若列車已準備出發，車門即改為「鎖定狀態」無法開啟。

議員白喬茵表示，不少民眾反映尖峰時段和大型活動時，駕駛員未確認欲下車民眾皆已下車，就關門開車，加上輕軌屬無人車站，走失情形又比捷運嚴重，輕軌應加強民眾排隊動線規劃與宣導，有秩序的上下車可以讓駕駛更準確的確認乘客上下車狀況，減少失散的狀況發生。也有民眾曾被輕軌車門隔開親友，抱怨說「真的關太快了！」

據統計今年至今，高捷已接獲5件輕軌站走失案，其中3件是在黃色小鴨展期，均經由車站保全與行控中心的聯繫，失散家人都有再度碰面，捷運警方則接獲2件輕軌站點走失案，沿線警分局今年則無接獲輕軌站點走失案，一名資深員警表示，民眾遇到輕軌關門太快，多半直接相約下一站會面，不會通報高捷或報案，實際發生量應該高出許多。

高捷表示，列車停靠月台充電時，司機員會查看上下車監控畫面，確認無人上下車，才收回開門訊號並離站，但大型活動期間人潮多，司機員僅能確認列車充飽電和監視畫面，即收門發車離站，車廂可能已滿或人潮眾多，有乘客無法立即下車，導致走散意外，持續加強駕駛員月台安全教育訓練，務必確認監視畫面無旅客上下車後再離站。

一名家長讓孩子先上車後輕軌門就關起，她被擋在門外，按鈕也未反應，列車就直接駛離；議員質疑列車門開關過快，司機員未注意乘客是否上車，造成走失意外頻傳。記者宋原彰／攝影
一名家長讓孩子先上車後輕軌門就關起，她被擋在門外，按鈕也未反應，列車就直接駛離；議員質疑列車門開關過快，司機員未注意乘客是否上車，造成走失意外頻傳。記者宋原彰／攝影

高捷 高雄輕軌

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