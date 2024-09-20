金門樂活學堂辦拼圖同樂會 讓老少一起愛「拼」才會贏

愛「拼」才會贏！金門縣樂活學堂運動會今天上午登場，縣府邀請全縣6家樂活學堂約70多位長者與金寧中小學的學生一起腦力激盪，完成拼圖，只見長輩跟國中生一起同心協力，拼出一幅幅用長輩照片製作的拼圖，當中還有長輩拿出50年前的婚紗照製作拼圖，相當特別，不少長輩都直說「真趣味」。

這場溫馨的運動會今天上午9點多在金寧中小學體育館登場，由縣府參議陳祥麟主持開幕式，全縣共有6家樂活學堂(日間照顧中心)，包含「金醫樂活學堂」、「金湖樂活學堂」、「蜻蜓樂活學堂」、「珠山樂活學堂」、「安岐樂活學堂」、「烈嶼樂活學堂」，皆踴躍組隊共襄盛舉。

陳祥麟在致詞時表示，金門縣積極建構在地老化照顧體系，已實踐「一國中學區一日照」政策，讓服務使用者能夠在他所居住的社區「健康老化」，且獲得完善的長照服務，提供在日常生活中需要協助的失能或失智者，一個可近性的社區式照顧服務。他也勉勵各樂活學堂要持續精進努力，提供更優質的服務，並達到延緩失能、健康促進的目標，期望藉此活動推廣長照2.0日間照顧服務，翻轉服務使用概念，以提升服務使用率。

參加活動李阿嬤說，很開心來參加這項運動會，她在學生的協助下，有完成拼圖等任務，她說，「真趣味」，看到自己提供的生活照變成拼圖，並在學生的幫忙下將拼圖完成，真的很有成就感。

金門縣衛生局長照科長呂世傑表示，此次活動以「拼圖」為主軸，健康促進活動為輔，並邀請金門縣立金寧國民中小學學生共同參與，與長輩相互扶持，透過闖關活動過程，腦力激盪，共同完成任務，以落實「老少共學」概念。