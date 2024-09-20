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屏東典藏中心啟用 周春米盼成南國藝術美學基地

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣長周春米今天出席屏東縣典藏中心開幕啟用典禮時表示，透過藏品專業保存和推廣運用，未來與將完工的屏東縣立美術館交映，成為南國藝術美學發展重要基地。

典藏中心位於屏菸1936文化基地，屏東縣政府自2017年著手典藏中心規劃設計，從文物盤整、收存、建檔及庫房設計，歷經7年，為台灣少數以歷史建築活化作為典藏庫房，收藏在地藝術家原住民文物、美術類作品及民俗文物等3000多件，為屏東大博物館重要核心。

周春米接受媒體聯訪表示，典藏中心提供藏品更妥適、專業保存環境，也啟動未來各種研究、推廣與展演活動可能性，透過典藏更完善建構、延續屏東文化軌跡。

屏縣府文化處表示，典藏中心呼應文化資產保存「垂直存放倉庫」空間特性，1樓以「典」、「藏」、「修」玻璃盒設計成「開放式庫房」，展示、典藏與推廣教育合而為一；2樓到4樓主要規劃為典藏庫房與專業修復室，分別根據藏品需求與類型分類，3000多件文物中，其中50件是具文資身分的一般古物，為重要經典藝術收藏中心，如屏東藝術美學之心。

文化處說，典藏中心收藏日治時期起屏東藝術家經典作品，近幾年更獲文化部補助購置藏品，強化藏品質量，逐步建構屏東美術史藏拼圖。開館後首階段將以推動館際交流為主，開放學術單位及相關博物館、美術館舍預約導覽交流。

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