凱莉米洛明年3月15日高雄開唱！ 陳其邁臉書報喜：不可錯過
澳洲流行音樂歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）2025年3月15日高雄市開唱，高雄市長陳其邁表示，「樂壇女神」將降臨高雄，被譽為「不可錯過」的演出，勢必華麗精彩。
陳其邁在社群網站臉書（Facebook）表示，根據凱莉米洛公布最新巡演場次，高雄與倫敦等國際大城市名列其中。
他說，全球售出超過8000萬張唱片、時代雜誌評為2024年百大最具影響力人物之一的凱莉米洛1988年發行首張錄音室專輯起，金曲不斷，魅力迷人，包括Can't Get You Out of My Head、In Your Eyes與Love AtFirst Sight 。
高雄演唱會經濟不斷，近年吸引國內、外大咖港都開唱，包括美國搖滾天團「魔力紅」（Maroon 5）、韓團BLACKPINK、英國樂團酷玩（Coldplay）與歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）等。
據高雄市政府統計，今年1月到8月，韓團SUPERJUNIOR、Ed Sheeran、樂團五月天與宇宙人等接連在高雄辦演唱會超過96場次，吸引超過95萬人次，創造約新台幣30億元觀光產值。下半年更有美國歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）、男團Energy、日本搖滾天團ONE OK ROCK、韓團STRAY KIDS與英國「接招合唱團」（Take That）等。
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