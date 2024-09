凱莉米洛明年3月15日高雄開唱！ 陳其邁臉書報喜：不可錯過

澳洲流行音樂歌手凱莉米洛(Kylie Minogue)2025年3月15日高雄市開唱,高雄市長陳其邁表示,「樂壇女神」將降臨高雄,被譽為「不可錯過」的演出,勢必華麗精彩。

陳其邁在社群網站臉書(Facebook)表示,根據凱莉米洛公布最新巡演場次,高雄與倫敦等國際大城市名列其中。

他說,全球售出超過8000萬張唱片、時代雜誌評為2024年百大最具影響力人物之一的凱莉米洛1988年發行首張錄音室專輯起,金曲不斷,魅力迷人,包括Can't Get You Out of My Head、In Your Eyes與Love AtFirst Sight 。

高雄演唱會經濟不斷,近年吸引國內、外大咖港都開唱,包括美國搖滾天團「魔力紅」(Maroon 5)、韓團BLACKPINK、英國樂團酷玩(Coldplay)與歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)等。

據高雄市政府統計,今年1月到8月,韓團SUPERJUNIOR、Ed Sheeran、樂團五月天與宇宙人等接連在高雄辦演唱會超過96場次,吸引超過95萬人次,創造約新台幣30億元觀光產值。下半年更有美國歌手「火星人布魯諾」(Bruno Mars)、男團Energy、日本搖滾天團ONE OK ROCK、韓團STRAY KIDS與英國「接招合唱團」(Take That)等。