中芸漁港新泊區 颱風天有「瘋流」

高雄林園區汕尾漁港淤積嚴重，漁民作業不便，船筏改停到中芸漁港，造成泊區擁塞，高雄市政府及漁業署斥資3.6億元興建新漁筏泊區，昨天啟用後可停90艘船筏，但漁民發現南堤長度不足，颱風天港內會出現「瘋流」，漁船難固定在岸邊且可能相互碰撞，民代呼籲爭取預算改善，避免影響船舶安全。

林園區漁民多在近岸捕撈鰻苗或釣魚，但當地汕尾漁港鄰近高屏溪出海口，受河砂沖積導致嚴重淤積，清淤不到一周又淤積，近年漁民被迫將船、筏往北停靠到中芸港，卻造成泊區及碼頭擁擠，市府為此爭取漁業署補助，新建中芸漁港漁筏泊區，市長陳其邁說，林園區近海漁業產值約7億元，市府將漁業資源集中到中芸漁港，增加90個船位，讓汕尾漁港的漁民能安心停泊。

海洋局表示，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，碼頭長672公尺，水深3.5公尺，總工程經費3.6億元，漁業署補助一半，今年7月12日完工，可停90艘船筏。

海洋局長黃登福說，中芸、汕尾漁港現有漁筏設籍數分別為158艘、179艘，實際停靠中芸漁港有253艘、汕尾漁港21艘，配合中芸漁港新泊區啟用，未來也將爭取經費把魚市場及漁會辦公室遷至新泊區腹地。

柯姓船長說，汕尾漁港無法停船，遇到颱風要返港避颱時，中芸漁港若塞不下，都要停泊到屏東鹽埔漁港或高雄旗津漁港，航行時間多一個多小時，相當不便，現在中芸漁港新泊區啟用，南堤長度卻不足，颱風或西南氣流來襲時，港內恐出現「瘋流」，漁船難固定，甚至碰撞。

市議員李雨庭說，中芸漁港新泊區原訂7月啟用，遇到颱風延期，不過漁民試用後，認為新泊區有助改善原有漁港泊位擁擠問題，後續會再爭取預算改善港內「瘋流」問題。

另外，汕尾漁港因為淤積，水無法流通散發惡臭，市長陳其邁允諾編預算開挖林園大排，進一步改善。