恆春攝影賽重評 原金獎作品淘汰

屏東縣恆春鎮舉辦國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽，1張眾人排排站祈福的大合照竟奪金獎，作者其他作品另獲優選、佳作、入選，且獨占3個優選獎，遭民代質疑黑箱作業，頒獎典禮昨天喊卡並重新評選，結果原金獎作品慘遭淘汰，恆春鎮公所坦承，原得獎名單確實有許多疏失。

半島之美攝影比賽日前公布得獎名單，盧姓女子以「排場壯觀」作品奪金獎，內容僅是眾人排排站，金獎外，另獨得優選、佳作、入選共6個獎項，獎金4萬9千元，林姓參賽者投訴，盧女的金獎照片出現在他人臉書，提供者為洪姓評審；洪姓評審及盧女同為攝影學會成員，質疑黑箱作業。

新金獎作品「風雨無阻上孤棚」，評審認為光影及構圖完美。圖／恆春鎮公所提供

攝影賽頒獎典禮昨午臨時喊卡，重新評審後原金獎作品慘遭淘汰，連入選都無！新金獎作品「風雨無阻上孤棚」，展現選手雨中奮力向上的神情，4名評審認為光影及構圖完美，全票通過。

恆春鎮公所主秘羅一智說，之前得獎作品確有爭議，很多網友提供證據，質疑作者與評審有利益衝突問題，因此重新評選才公平。重評後，原得獎者可能落選或名次降低，經查若與原評審無利益關係，會按原獎項給獎，全案可送司法機關調查。

首次參加攝影比賽的彰化陳先生原獲佳作，偕妻子南下準備領獎，重審後竟未得名次。他說，公所沒通知要重審，他們特地請假南下竟是一場空，他要的是榮譽而非獎金，希望公所給個交代。公所則承諾，待調查清楚，會按原獎頒發。