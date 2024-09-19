為新住民打造解憂咖啡館 民進黨新住民諮詢站屏東啟用

民進黨新住民事務部與立法委員鍾佳濱合作推動的台灣本島首個「民進黨新住民諮詢站」，今起進駐屏東「沖咖啡公民會館」，提供律師諮詢、空間共享，以及計畫輔導，若新住民朋友們想借用空間從事活動，或規畫就業、創業，也能在諮詢站取得資源。

今舉行揭牌儀式，民進黨新住民事務部主任、立委羅美玲、屏東立委鍾佳濱，屏東在地新住民團體等熱鬧出席。

立委鍾佳濱說，服務處1樓的「沖咖啡公民會館」，是提供給公民朋友們共享開放空間，洗手間貼心改裝「穆斯林友善廁所」，設置免治型馬桶、附設蓮蓬頭沖水裝置，符合穆斯林朋友認為，只有透過水的清理，才能讓身體徹底乾淨的信仰；新住民諮詢站今起進駐，希望更多新住民朋友們加入，展現自己家鄉的特色，使國人們更加認識新住民及其文化。

來自馬來西亞的羅美玲說，她同為新住民，看見外國朋友來台一起成為家人，內心相當感動；政府近來戮力於守護新住民權益，從政策面到法制面多管齊下，雖然前些日子推動「新住民權益保障法」在立院遭到藍白阻撓，受限於此，暫時無法成立新住民專門部門，但最終目標堅定不移，一定會持續奮戰；也歡迎新住民朋友及其子女，遇到困難及時向新住民部反應，會盡速瞭解，努力解決。

揭牌後舉行座談會，多名新住民針對入籍政策、家屬探親、獎學金與創業基金等議題發表建言，羅美玲也回應，歡迎新住民朋友利用社群群組及諮詢站功能，由專員與助理協助處理，並依情節設立專案或修法改善。