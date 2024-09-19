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連江縣長：以中國大陸為基地厚植馬祖軟實力

中央社／ 連江縣19日電

連江縣長王忠銘今天致詞時指出，馬祖的困境堪以「雞肋」形容，所以要以中國大陸為基地，厚植馬祖軟實力「沒有和平就沒有軟實力」。

雲林縣長張麗善率縣府局處首長一行約30餘人今天上午抵達連江縣，展開3天2夜之交流行程，並於今天下午拜會連江縣政府。雙方並以文化、觀光、永續、智慧科技等主題相互交換意見。

王忠銘致詞時指出，馬祖民眾生活與中國大陸緊密連結，全縣人口僅1萬4000人，甚至不如台灣本島一個鄰里，難以在全國選舉中發揮影響力，除觀光與馬祖酒廠外的產業缺乏競爭力等，都是連江縣的困境，所以要以中國大陸為發展，厚植馬祖的軟實力。

王忠銘進一步指出，上任1年多來至少前往10次中國大陸，未談政治而是針對民眾日常生活層面，如海漂廢棄物處理、馬祖酒類赴陸銷售等，與對岸進行磋商。對岸釋出善意不僅要接受，還要思考如何落實到馬祖。

王忠銘更強調，連江縣另一個困境則是人才培育不易，故他上任後推動菁英培訓，盼能創造永續之接班梯隊，且不採遴選制，而是府內公務員只要主動報名，便納入培養，並陸續將菁英班送至國內外研習，盼能透過人才育成，為馬祖開拓新局。

張麗善致詞時則說，來馬祖參訪是她夢寐以求，一直希望能與「五星縣長」王忠銘當面討教與交流。此次縣府團隊也會以智慧城市與永續發展經驗與連江縣分享。而雲林明年同樣面臨高階公務人員退休潮，亦盼取經馬祖菁英人才培訓經驗，打造接班梯隊。

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張麗善 王忠銘 馬祖

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