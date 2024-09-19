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影／金門「漲九降」暴潮 新湖漁港海水淹路面汪洋一片

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，海水都淹到馬路上，分不清哪裡是海哪裡是路。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，海水都淹到馬路上，分不清哪裡是海哪裡是路。記者蔡家蓁／攝影

金門在每年農曆九月，不但颳起強勁的東北季風，也會出現「漲九降」暴潮情景。這兩天金門遇到秋節後滿月，又適逢農曆大潮，讓東半島的新湖漁港等低窪地區，海水都淹到馬路上，頓時成為「水鄉澤國」，不少人都說潮高比平時還要高出50多公分，快分不清哪裡是海哪裡是路，蔚為奇觀，吸引不少遊客特地前往拍照打卡。

今天中午11時50分左右，新湖漁港的海水潮汐逐漸升高，只見安檢所周邊的道路都逐漸被海水給淹沒殆盡，短短10多分鐘的時間就讓安檢所前成為一片汪洋，宛如「海中孤島」。岸巡人員說，這種大潮幾乎每年都會發生，但因為出現的時間很短，對於他們的勤務沒有影響，隊員還「老神在在」的在安檢所門前架設起擋水板，一點都不擔心。

有漁民就說，「月到中秋分外明」，8月15的月最圓，節氣過了秋分而近日，引潮力也到了最強，於是海水累積能量，最大潮就發生在退後3天的8月18日；根據中央氣象署的潮汐資訊顯示，這幾日潮差差距大，加上颱風外圍環流的影響，「漲九降」的現象讓新湖漁港周邊路面淹水，老經驗的漁民還會穿起雨鞋在旁邊行走。

一名釣客就說，最近剛好是大潮，所以這兩三天都會有這種漲九降的情況發生，釣客說，今天應該是近日情況比較嚴重的，但他透露有看過淹水更嚴重的情形，不過因為水位比較高，魚也比較容易進入港內，釣到大魚的機率也比較高。

有名台籍遊客表示，他本來要前往新湖漁港的消坡塊網美景點，結果到咖啡廳，聽到老闆他們正在談論「漲九降」與漁港大淹水，他立即驅車過來，好在來得及，讓他大開眼界。

金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，港區內到處都是汪洋一片。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，港區內到處都是汪洋一片。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，海水都淹到馬路上，岸巡安檢所整個被海水包圍。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，海水都淹到馬路上，岸巡安檢所整個被海水包圍。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，金門岸巡隊長吳孟哲（中）也穿著雨鞋到場視察並慰問同仁辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，金門岸巡隊長吳孟哲（中）也穿著雨鞋到場視察並慰問同仁辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，海水都淹到馬路上，岸巡人員安檢所門前架設起擋水板，以備不時之需。記者蔡家蓁／攝影
金門的新湖漁港今天出現「漲九降」，海水都淹到馬路上，岸巡人員安檢所門前架設起擋水板，以備不時之需。記者蔡家蓁／攝影

中秋 東北季風 淹水 金門

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