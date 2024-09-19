恆春攝影比賽爆黑箱爭議重評 原金獎作品遭淘汰連入選都無

屏東縣恆春鎮公所舉辦攝影比賽，日前得獎名單公布後引發爭議；公所原預計今日舉行頒獎，但臨時喊卡決議重新評選，最終名次出爐，原金獎作品連入選都無慘遭淘汰。公所坦承原得獎名單確實有許多疏失及狀況，必須重評才符合公平正義。

屏東縣恆春鎮公所舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，得獎名單公布後即引發爭議。金獎作品「排場壯觀」為眾人排排站祈福大合照，奪金作者盧姓女子除金獎外，獨得優選、佳作、入選在內共6個獎項，可獲獎金共4萬9千元。

參賽的林姓男子投訴，指出盧女的金獎照片竟在別人臉書上找到照片出處，提供者為洪姓評審；洪姓評審及盧女同為中國攝影學會、高雄攝影學會成員，質疑比賽有黑箱作業。

鎮公所原定今日舉行頒獎典禮，但臨時喊卡，重新遴聘4名評審，重審後原金獎作品慘遭淘汰，連入選都無；新金獎作品「風雨無阻上孤棚」，評審認為畫面展現選手雨中奮力向上的神情，光影及構圖完美，獲得一致青睞全票通過。

公所主秘羅一智說，之前得獎作品確有爭議，很多網友提供證據，金獎作者與評審有利益衝突問題，必須重新評選才有公平正義。重評後原本得獎者可能落選或名次降低，公所經查證後若與原評審無利益關係，會按原獎項給獎；因公所無調查權，若有必要會將全案送司法機關調查。

彰化的陳先生第一次參加攝影比賽，原作品得到佳作，今日興沖沖與太太一起南下恆春準備領獎，沒想到重新評審竟沒得到任何名次。他說公所完全沒通知要重審，他和太太特地請假南下，沒想到竟是一場空，他要的是榮譽而非獎金，希望公所能給個交代。公所則承諾，待調查清楚無異議後一定會按原獎頒發給他。