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恆春攝影比賽爆黑箱爭議重評 原金獎作品遭淘汰連入選都無

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春鎮公所舉辦攝影比賽，日前得獎名單公布後引發爭議，公所決議重新評選，今日新得獎名單及照片出爐，參賽者前往公所查看。記者潘奕言／攝影
恆春鎮公所舉辦攝影比賽，日前得獎名單公布後引發爭議，公所決議重新評選，今日新得獎名單及照片出爐，參賽者前往公所查看。記者潘奕言／攝影

屏東縣恆春鎮公所舉辦攝影比賽，日前得獎名單公布後引發爭議；公所原預計今日舉行頒獎，但臨時喊卡決議重新評選，最終名次出爐，原金獎作品連入選都無慘遭淘汰。公所坦承原得獎名單確實有許多疏失及狀況，必須重評才符合公平正義。

屏東縣恆春鎮公所舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，得獎名單公布後即引發爭議。金獎作品「排場壯觀」為眾人排排站祈福大合照，奪金作者盧姓女子除金獎外，獨得優選、佳作、入選在內共6個獎項，可獲獎金共4萬9千元。

參賽的林姓男子投訴，指出盧女的金獎照片竟在別人臉書上找到照片出處，提供者為洪姓評審；洪姓評審及盧女同為中國攝影學會、高雄攝影學會成員，質疑比賽有黑箱作業。

鎮公所原定今日舉行頒獎典禮，但臨時喊卡，重新遴聘4名評審，重審後原金獎作品慘遭淘汰，連入選都無；新金獎作品「風雨無阻上孤棚」，評審認為畫面展現選手雨中奮力向上的神情，光影及構圖完美，獲得一致青睞全票通過。

公所主秘羅一智說，之前得獎作品確有爭議，很多網友提供證據，金獎作者與評審有利益衝突問題，必須重新評選才有公平正義。重評後原本得獎者可能落選或名次降低，公所經查證後若與原評審無利益關係，會按原獎項給獎；因公所無調查權，若有必要會將全案送司法機關調查。

彰化的陳先生第一次參加攝影比賽，原作品得到佳作，今日興沖沖與太太一起南下恆春準備領獎，沒想到重新評審竟沒得到任何名次。他說公所完全沒通知要重審，他和太太特地請假南下，沒想到竟是一場空，他要的是榮譽而非獎金，希望公所能給個交代。公所則承諾，待調查清楚無異議後一定會按原獎頒發給他。

公所表示，公所秉持公開公正舉辦攝影比賽，也相信承辦單位的專業程度，後續既發現爭議，明年除了讓比賽規則及評審標準更明確，也會檢討比賽方式是否達到各界宣傳恆春之美，而非成為少數人拿獎的小眾活動。

原金獎作品「排場壯觀」為眾人排排站祈福大合照，經重新評選後連入選都無慘遭淘汰。圖／恆春鎮公所提供
原金獎作品「排場壯觀」為眾人排排站祈福大合照，經重新評選後連入選都無慘遭淘汰。圖／恆春鎮公所提供
恆春鎮公所攝影比賽重新評選，彰化陳先生原作品得到佳作，今日興沖沖與太太一起南下恆春準備領獎，沒想到重新評審竟沒得到任何名次。記者潘奕言／攝影
恆春鎮公所攝影比賽重新評選，彰化陳先生原作品得到佳作，今日興沖沖與太太一起南下恆春準備領獎，沒想到重新評審竟沒得到任何名次。記者潘奕言／攝影
新金獎作品「風雨無阻上孤棚」，評審認為畫面展現選手雨中奮力向上的神情，光影及構圖完美。圖／恆春鎮公所提供
新金獎作品「風雨無阻上孤棚」，評審認為畫面展現選手雨中奮力向上的神情，光影及構圖完美。圖／恆春鎮公所提供
恆春鎮公所舉辦攝影比賽，日前得獎名單公布後引發爭議，公所決議重新評選，今日新得獎名單及照片出爐，參賽者前往公所查看。記者潘奕言／攝影
恆春鎮公所舉辦攝影比賽，日前得獎名單公布後引發爭議，公所決議重新評選，今日新得獎名單及照片出爐，參賽者前往公所查看。記者潘奕言／攝影

屏東縣 恆春 攝影比賽

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