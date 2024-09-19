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3縣市國家防災日「大規模震災演練」 澎湖提升救災規模
113年國家防災日大規模「震災救災動員演練」今日舉辦，內政部規劃由澎湖縣、嘉義縣和嘉義市在今日同步舉辦全國跨縣市支援的救災動員演練，以陸、海、空同步動員方式辦理，本次演練更動員日本民間醫療團隊及國內災難醫療隊，直接參與醫療後送演練，內政部政務次長馬士元與澎湖縣長陳光復一同視導，希望藉此提升整體防救災效能。
內政部政務次長馬士元今日率交通部、消防署等部會視導，澎湖縣長陳光復縣長率各局處首長偕同視導；本次演練項目分4個場地進行，今日在第一場地(第八海巡隊後方空地)演練空難現場救災及應變，第二場地(調查站前方空地)演練開設救災集結據點，第三場地(民福路舊順成餐廳)由高雄市及屏東縣國際特種搜救隊派遣人車搭乘「澎湖輪」跨海支援，模擬災區評估、搜索及救援(ASR)作業演練。
第四場地(馬公港一號碼頭)則由海巡署巡護艦配合國內災難醫療隊及日本民間醫療團隊(PEACE WIND JAPAN)共同演練海運醫療後送作業；空中後送部分，動員空軍運輸機，實際於澎湖機場執行大量傷病患轉送演練。明日上午則於第二場地指管中心召開「人命救助協調聯繫平台會議」兵推演練，藉以模擬空難災害應變後續衍生之狀況處置。
陳光復表示，澎湖防救災團隊藉由這次不壓縮、半無預警的動員演練，學習更新的災害緊急應變知能，並透過演練與其他縣、市及國際醫療、搜救團隊進行交流，藉由實際整合操作，有效提升本縣整體防救災效能。
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