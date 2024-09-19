斥資4000萬 東沙島東光醫院整建完工

東沙島駐守人員日益增長，島內唯一醫院「東光醫院」醫療空間不足，主委管碧玲爭取新台幣4000萬元整建，海巡署今天舉辦完工啟用儀式，提升醫療服務品質，讓駐島人員安心職守。

海洋委員會海巡署東南沙分署今天發布新聞稿指出，東光醫院整建工程完工啟用儀式及揭牌啟用典禮由分署長張尹俊主持，內政部政務次長董建宏、國家公園署海洋國家公園管理處長徐韶良及各駐島單位出席，共同見證歷史性時刻。

東南沙分署表示，管碧玲民國112年9月12、13日赴東沙島慰問海巡署及國防部駐島官兵，發現東光醫院醫療空間不足，無法滿足駐守人員日益增長需求，並考量東沙島距離高雄港240浬（約445公里），島上人員醫療服務非常重要，尤其在緊急情況下，如盲腸炎手術或骨折治療等，都必須在當地醫院立即處理。

管碧玲返台後向時任行政院長陳建仁反映，爭取第二預備金4000萬元，整修東光醫院空間及手術房動線等問題，改善醫院空間運用、提升醫事人員生活品質及醫療服務措施，並提供駐島官兵優質醫療環境，同時強化南海周邊海域救援能量，讓駐島人員無後顧之憂、安心職守。