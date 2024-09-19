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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

高軟2期首棟大樓115年完工 20家廠商表態進駐

中央社／ 高雄19日電

位於亞洲新灣區內的高雄軟體園區2期第1棟大樓工程正辦理設計作業，並同步進行開發審議作業，預計115年底完工；今年已辦理北中南6場次招商說明會，已有20家企業表達進駐意願。

民進黨高雄市立委賴瑞隆今天透過新聞稿指出，高軟2期目前第1棟大樓「亞灣智慧科技大樓」7月15日高市府都市計畫審議原則通過，預計9月底前完成都審核定，10月上旬取得建照，民國115年10月完工。

經濟部產業園區管理局於興建期間同步辦理招商，預計10月公告首棟大樓預登記招商，全棟只租不售，出租範圍地上5至11樓，出租面積6088.89坪，每月每坪租金新台幣1110元至1290元，停車位租金每月每格2720元至3040元。

園管局也將優先引進資訊及數位軟體等重點產業，今年已串聯亞灣智慧科技創新園區辦公室、中華民國資訊軟體協會等於北、中、南辦理6場線上、線下招商引資說明會，成功吸引20家企業表達高度進駐意願。

賴瑞隆說，台積電設廠楠梓產業園區、國際大廠輝達（NVIDIA）將AI超級電腦Taipei-1設在亞灣高軟園區，超微（AMD）亦將進駐亞灣，高軟2期大樓招商將加速拉升高雄智慧創新產業發展，完成亞灣AI創新聚落重要拼圖。

賴瑞隆 輝達 都市計畫

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